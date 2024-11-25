Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Chuyên viên đấu thầu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Đầu mối triển khai các hoạt động đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu, phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong suốt quá trình tham gia dự thầu và thực hiện gói thầu.
Đọc hiểu tiêu chí kỹ thuật, yêu cầu của hồ sơ thầu và các hồ sơ khác để phục vụ cho việc tổng hợp các đầu mục công tác cần lấy giá.
Làm rõ hồ sơ thầu về danh mục vật tư, chi tiết phục vụ công tác lấy giá nhà cung cấp, nhà thầu phụ.
Liên hệ các nhà cung cấp và thầu phụ lấy báo giá cho dự án đấu thầu. Thực hiện công tác lập bảng so sánh đánh giá các nhà cung cấp, nhà thầu phụ theo yêu cầu của cấp quản lý để có căn cứ lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu phụ phù hợp cho dự toán đấu thầu.
Lập danh mục nhà cung cấp, thầu phụ đồng hành.
Cập nhật các chủng loại vật liệu mới trên thị trường làm cơ sở dữ liệu đấu thầu.
Theo dõi thông tin, tiến độ các gói thầu đã/đang tham gia, các gói thầu tương tự.
Đầu mối đôn đốc, phối hợp các bên hoàn thành các nghĩa vụ trong Hợp đồng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán.
Tham gia các công việc khác theo yêu cầu được phân công.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 26 tuổi trở lên
Trình độ học vấn: Đại học.
Ít nhất 05 năm làm việc ở vị trí tương đương.
Nắm vững và luôn cập nhật các quy định Pháp luật về đấu thầu.
Trình độ tin học: Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng (MS. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Explorer); Biết sử dụng Project Manager, Mindjet Mind manager là điểm cộng.
Trình độ ngoại ngữ: thành thạo kỹ năng đọc/viết tiếng Anh; thành thạo nghe/nói tiếng Anh là điểm cộng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Lương Base (P1) - Theo Năng lực của Ứng Viên
Bậc 1 = 12.000.000 tr/tháng
Bậc 2 = 13.5.000.000 tr/tháng
2/ Lương KPI Công ty (P2) - Theo Năng lực của Ứng Viên
Bậc 1 = 1.500.000 tr/KPI Công ty/tháng
Bậc 7 = 7.500.000 tr/KPI Công ty/tháng
3/ Thưởng theo KQKD Công ty tháng = 10% LNC vượt KPI Công ty/tháng
4/ Thưởng định kỳ 1 năm 4 lần (Tết dương lịch, tết âm lịch, ngày Quốc tế lao động, ngày thành lập công ty).
5/ Phúc lợi chung
- Hỗ trợ ăn trưa 1.000.000 tr/người/tháng
- Được tham gia các hoạt động du lịch của công ty.
- Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn hỗ trợ hoàn thành tốt công việc.
- Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của Nhà nước.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.
Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 18h00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ thứ 7, chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ SHT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 15 Lô 5A Trung Yên 6, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

