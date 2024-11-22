Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm kiếm, khảo sát đơn giá và lựa chọn nhà cung cấp theo quy định của pháp luật về đấu thầu, quy chế tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt
Lập kế hoạch chào thầu, làm hoàn chỉnh bộ hồ sơ mua sắm, hồ sơ đấu thầu
Soạn dự thảo hợp đồng, phối hợp bộ phận chuyên môn để thương thảo hợp đồng với nhà cung cấp
Quản lý hồ sơ đấu thầu và theo dõi dự toán các hợp đồng đã ký
Báo cáo tiến độ thực hiện công tác mua sắm cho TBP
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của TBP và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan như Logistics, kinh tế, thương mại, kỹ thuật,...
Am hiểu về luật đầu tư mua sắm và đấu thầu
Có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ đấu thầu
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mua sắm và 1 năm trong lĩnh vực đấu thầu.
Hiểu biết về các loại hợp đồng và hồ sơ thanh toán
Giao tiếp, đàm phát tốt với nhà thầu
Trình độ ngoại ngữ: Đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành hoặc Tiếng Anh đạt từ 550 điểm Toeic trở lên hoặc tương đương
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo Word/ Excel
Cẩn thận, chịu khó, tư duy tốt và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm (12 - 18 triệu)
Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ
Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi)
Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao
Tham gia chương trình team building, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

