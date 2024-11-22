Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tìm kiếm, khảo sát đơn giá và lựa chọn nhà cung cấp theo quy định của pháp luật về đấu thầu, quy chế tài chính, kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt

Lập kế hoạch chào thầu, làm hoàn chỉnh bộ hồ sơ mua sắm, hồ sơ đấu thầu

Soạn dự thảo hợp đồng, phối hợp bộ phận chuyên môn để thương thảo hợp đồng với nhà cung cấp

Quản lý hồ sơ đấu thầu và theo dõi dự toán các hợp đồng đã ký

Báo cáo tiến độ thực hiện công tác mua sắm cho TBP

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của TBP và Ban lãnh đạo.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan như Logistics, kinh tế, thương mại, kỹ thuật,...

Am hiểu về luật đầu tư mua sắm và đấu thầu

Có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ đấu thầu

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư mua sắm và 1 năm trong lĩnh vực đấu thầu.

Hiểu biết về các loại hợp đồng và hồ sơ thanh toán

Giao tiếp, đàm phát tốt với nhà thầu

Trình độ ngoại ngữ: Đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành hoặc Tiếng Anh đạt từ 550 điểm Toeic trở lên hoặc tương đương

Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo Word/ Excel

Cẩn thận, chịu khó, tư duy tốt và có trách nhiệm với công việc.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm (12 - 18 triệu)

Hỗ trợ tiền ăn trưa ngoài lương; các khoản thưởng KPI hàng tháng, thưởng theo dự án và thưởng các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, Tết Dương/ Âm), thưởng kinh doanh

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các gói bảo hiểm sức khỏe khác

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho lao động nữ 1.000.000đ/năm (áp dụng cho trẻ từ 4 tháng đến 6 tuổi)

Được tham gia các khóa học bổ ích từ Tổng Công ty

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp cao

Tham gia chương trình team building, văn hóa, du lịch nghỉ mát phong phú của Tổng công ty.

