Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company

Chuyên viên đấu thầu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Từ Đại học trở lên.
- Chuyên ngành đào tạo: Ngoại thương/ Kinh tế/ Tài chính/ Kế toán/ Luật/ Kỹ thuật/ Quản lý/ Ngoại ngữ/ Chuyên ngành phù hợp khác
- Kiến thức chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực: Ngoại thương, Luật, Kinh tế, tài chính kế toán, quản lý, ngoại ngữ, ... và các chuyên ngành khác có liên quan.
- Am hiểu pháp luật về ngoại thương, thương mại, kinh tế, xây dựng, các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu (Luật Đấu thầu, Nghị định, thông tư quy định về đầu tư, mua sắm).
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm, quản lý thời gian, khả năng làm việc dưới áp lực cao.
- Trách nhiệm cao với công việc, trung thực, cẩn trọng, tinh thần học hỏi, cầu thị, lắng nghe, dám chịu trách nhiệm, giải quyết công việc đến cùng.
- Chủ động, độc lập triển khai công việc.
- Có chứng chỉ đấu thầu.
- Có chứng chỉ hành nghề đấu thầu là một lợi thế.
- Kinh nghiệm ≥ 3 năm. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hoặc viễn thông.
- Tiếng Anh: Toeic ≥ 650 hoặc tương đương.

Tại Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập hấp dẫn, xứng đáng với năng lực, thưởng theo hiệu quả công việc.
+ Được làm việc trong Công ty sản xuất hàng đầu Việt nam với quy mô lớn (1.000 người); có bề dày lịch sử và văn hóa truyền thống với 2 lần được Đảng + Nhà nước phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
+ Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Được cung cấp các trang thiết bị hiện đại cần thiết để nâng cao hiệu quả làm việc.
+ Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.
+ Được làm việc trong môi trường năng động, hiệu quả, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi quan tâm đến đời sống tinh thần của nhân viên và nhiều cơ hội để phát triển nghề nghiệp cho bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company

Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Sản xuất thiết bị Viettel Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: An Bình, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

