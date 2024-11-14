Tuyển Chuyên viên đấu thầu TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 41, Landmark 72, Keangnam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương Thỏa thuận

1. About VCS

Công ty An Ninh Mạng Viettel (Viettel Cyber Security) là đơn vị nghiên cứu, phát triển chuyên sâu các sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin toàn trình, đồng thời trực tiếp cung cấp sản phẩm, dịch vụ ATTT toàn trình thế hệ mới cho các tổ chức doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

2. About Department

Là một Sale Admin tại VCS, bạn là một chiến binh quả cảm, đem lại giá trị cho công ty. Với lợi thế của một đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực ATTT, bạn sẽ làm việc trực tiếp cùng khách hàng là các C-Level của các doanh nghiệp hàng đầu, trong một môi trường không giới hạn cho tính mới và sự đột phá. Thỏa sức cho bạn tiến nhanh trên hành trình phát triển nghề nghiệp..

Sale Admin

3. Job Description

Đảm bảo công tác hỗ trợ toàn trình cho các hoạt động kinh doanh từ khi tiếp xúc khách hàng (chuẩn bị tài liệu giới thiệu sản phẩm, báo giá, chuẩn bị hồ sơ đấu thầu, hợp đồng, dự án).

Xây dựng quy trình, quy định để tối ưu công tác hỗ trợ dự án đảm bảo đúng yêu cầu của AM, kịp tiến độ.

Hỗ trợ AM Chăm sóc, gìn giữ và phát triển khách hàng

Hỗ trợ AM, PM chuẩn bị tài liệu giới thiệu sản phẩm và báo giá.

Lập hồ sơ dự thầu; phương án kinh doanh gửi các khách hàng của công ty.

Hỗ trợ triển khai thực hiện đấu thầu đúng quy trình đấu thầu, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Kiểm soát tiến độ thực hiện dự án theo hợp đồng đã ký, bao gồm tiến độ nghiệm thu, doanh thu dự án và chứng từ thanh toán từ khách hàng và đưa ra cảnh báo kịp thời trong trường hợp có dấu hiệu chậm trễ, không đảm bảo yêu cầu của hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu đã có kinh nghiệm thao tác trực tiếp nộp thầu muasamcong và xây dựng HSDT phần năng lực

Kiến thức cơ bản về sản phẩm, dịch vụ

Kiến thức cơ bản về quy trình xây dựng hồ sơ dự thầu, quy trình kinh doanh, quy trình xây dựng phương án kinh doanh, quy trình chăm sóc khách hàng.

Có hiểu biết về quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư dự án CNTT, đặc biệt là ATTT.

Am hiểu về Sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Am hiểu về quy trình giới thiệu sản phẩm.

Am hiểu về quy trình xây dựng hồ sơ dự thầu, quy trình kinh doanh, quy trình xây dựng phương án kinh doanh, quy trình chăm sóc khách hàng..

Có hiểu biết sâu rộng về quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư dự án CNTT, đặc biệt là ATTT.

Nắm vững quy trình, hồ sơ nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ.

Kỹ năng:

Thành thạo tin học văn phòng

Có năng lực về theo dõi dự án, hợp đồng.

Có khả năng lập báo cáo, tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án.

Thành thạo việc theo dõi dự án, hợp đồng.

Thành thạo việc lập báo cáo, tiến độ, kế hoạch thực hiện dự án.

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Salary + Allowances:

12 Ngày phép theo luật Lao động và 3 ngày nghỉ mát, nghỉ lễ 22/12 (16 ngày)

Tiền thưởng cho những dịp đặc biệt

Chế độ bảo hiểm

Trang thiết bị được cung cấp

Career Growth:

Review lương vào tháng 3 hàng năm

Đào tạo: tài trợ chứng chỉ,...

Chế độ ghi nhận và khen thưởng kịp thời

Working Environment:

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh

Trang phục thoải mái, thời gian làm việc linh hoạt, không có phạt

Các câu lạc bộ công ty: Bóng bàn, Bóng đá, Pes, Bi-a, AOE, v.v.

Tận hưởng nhiều sự kiện của công ty, từ thi đấu thể thao, tiệc sinh nhật hàng tháng, xây dựng đội ngũ hàng quý đến tiệc năm mới, chuyến đi công ty, v.v.

Góc sách miễn phí với những cuốn sách chọn lọc .

Miễn phí cà phê, trà....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

