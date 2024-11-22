Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty TNHH ATB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Công ty TNHH ATB Group
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công ty TNHH ATB Group

Chuyên viên đấu thầu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty TNHH ATB Group

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Làm báo giá
Nghiên cứu phân tích, đánh giá HSMT
Chuẩn bị HSDT: Soạn thảo HSDT; Bảo lãnh (kết hợp Phòng Kế toán); nhân sự chủ chốt; hợp đồng tương tự; xin báo giá; Catalog thiết bị; các giấy tờ liên quan đến mua sắm thiết bị: ISO, cam kết của nhà sản xuất và các tài liệu liên quan của HSDT
Nộp HSDT trên mua sắm công và lưu trữ HSDT theo quy định của Công ty
Theo dõi, cập nhập kết quả đấu thầu
Soạn thảo thương thảo, hợp đồng, BBNT, BBBG, thanh lý hợp đồng...với Chủ đầu tư sau khi trúng thầu
Soạn thảo Công văn, tài liệu...có liên quan đến quá trình đấu thầu, thực hiện dự án của Công ty
Hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan đến quá trình đấu thầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên, ưu tiên ngành luật có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ít nhất 01 năm trở lên về kinh nghiệm làm thầu
Nắm vững các quy định pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động đấu thầu và tư vấn đấu thầu
Đã nộp E-HSDT trên muasamcong
Luôn chủ động, tâm huyết với công việc được giao.

Tại Công ty TNHH ATB Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 9 - 13 triệu
Công ty cấp máy tính phục vụ công việc
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Thưởng các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...
BHXH theo quy định của Nhà nước, được hưởng đầy đủ các chính sách nghỉ phép, lễ, Tết theo đúng quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ATB Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH ATB Group

Công ty TNHH ATB Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Chung cư 789 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

