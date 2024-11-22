Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty TNHH ATB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên đấu thầu Tại Công ty TNHH ATB Group
- Hà Nội: Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Chuyên viên đấu thầu Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Làm báo giá
Nghiên cứu phân tích, đánh giá HSMT
Chuẩn bị HSDT: Soạn thảo HSDT; Bảo lãnh (kết hợp Phòng Kế toán); nhân sự chủ chốt; hợp đồng tương tự; xin báo giá; Catalog thiết bị; các giấy tờ liên quan đến mua sắm thiết bị: ISO, cam kết của nhà sản xuất và các tài liệu liên quan của HSDT
Nộp HSDT trên mua sắm công và lưu trữ HSDT theo quy định của Công ty
Theo dõi, cập nhập kết quả đấu thầu
Soạn thảo thương thảo, hợp đồng, BBNT, BBBG, thanh lý hợp đồng...với Chủ đầu tư sau khi trúng thầu
Soạn thảo Công văn, tài liệu...có liên quan đến quá trình đấu thầu, thực hiện dự án của Công ty
Hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan đến quá trình đấu thầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 01 năm trở lên về kinh nghiệm làm thầu
Nắm vững các quy định pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động đấu thầu và tư vấn đấu thầu
Đã nộp E-HSDT trên muasamcong
Luôn chủ động, tâm huyết với công việc được giao.
Tại Công ty TNHH ATB Group Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty cấp máy tính phục vụ công việc
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
Thưởng các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...
BHXH theo quy định của Nhà nước, được hưởng đầy đủ các chính sách nghỉ phép, lễ, Tết theo đúng quy định của Nhà nước.Liên hệ:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ATB Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
