Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty TNHH ATB Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Ba Đình, Quận Ba Đình

Làm báo giá

Nghiên cứu phân tích, đánh giá HSMT

Chuẩn bị HSDT: Soạn thảo HSDT; Bảo lãnh (kết hợp Phòng Kế toán); nhân sự chủ chốt; hợp đồng tương tự; xin báo giá; Catalog thiết bị; các giấy tờ liên quan đến mua sắm thiết bị: ISO, cam kết của nhà sản xuất và các tài liệu liên quan của HSDT

Nộp HSDT trên mua sắm công và lưu trữ HSDT theo quy định của Công ty

Theo dõi, cập nhập kết quả đấu thầu

Soạn thảo thương thảo, hợp đồng, BBNT, BBBG, thanh lý hợp đồng...với Chủ đầu tư sau khi trúng thầu

Soạn thảo Công văn, tài liệu...có liên quan đến quá trình đấu thầu, thực hiện dự án của Công ty

Hỗ trợ các bộ phận khác thực hiện các công việc liên quan đến quá trình đấu thầu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên.

Tốt nghiệp CĐ trở lên, ưu tiên ngành luật có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ít nhất 01 năm trở lên về kinh nghiệm làm thầu

Nắm vững các quy định pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động đấu thầu và tư vấn đấu thầu

Đã nộp E-HSDT trên muasamcong

Luôn chủ động, tâm huyết với công việc được giao.

Thu nhập: từ 9 - 13 triệu

Công ty cấp máy tính phục vụ công việc

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

Thưởng các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ...

BHXH theo quy định của Nhà nước, được hưởng đầy đủ các chính sách nghỉ phép, lễ, Tết theo đúng quy định của Nhà nước.Liên hệ:

