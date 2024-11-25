Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A46 đường số 2 KDC Kim Sơn - Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Theo dõi hợp đồng bán hàng, kiểm tra đơn giá xuất bán so với hợp đồng, bảng giá;

Đối chiếu số liệu xuất bán, lập hóa đơn và gửi cho khách hàng đúng hạn;

Kiểm tra, theo dõi các khoản chiết khấu, hoa hồng ;

Tính KPI và theo dõi doanh thu của từng nhân viên bán hàng ;

Kiểm tra, đối chiếu chi phí vận chuyển;

Theo dõi hàng bán bị trả lại;

Theo dõi công nợ phải thu, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn;

Đối chiếu công nợ với khách hàng từng quý;

Lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định.

Thực hiện các công việc khác do Kế toán trưởng phân công

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Kế Toán Doanh Nghiệp,...

Kinh nghiệm: trên 01 năm trong ngành Kế Toán

Thành thạo vi tính văn phòng và biết sử dụng phần mềm kế toán.

Ưu tiên có kinh nghiệm kế toán siêu thị, mảng FnB, thực phẩm.

Trung thực, cẩn thận, nhiệt tình trong công tác, chịu áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN,...

Thưởng lương tháng 13;

Lương tháng 14 theo tình hình kinh doanh của công ty.

Thưởng và ngày phép năm tăng theo thâm niên.

Thưởng các kỳ lễ theo quy chế công ty.

Có chế độ phát triển, đào tạo bản thân.

Cung cấp công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc,....

Đi du lịch 1 năm/lần., tham gia các hoạt động ngoại khóa hằng quý hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.