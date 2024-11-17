Tuyển Chuyên viên pháp chế Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

1. Đối với Bộ phận Pháp chế:

Work at Legal Department:

- Rà soát, quản lý hợp đồng và giải quyết các vấn đề pháp lý.

Control, manage the contract and resolution of legal matters.

- Kiểm tra và báo cáo những phát hiện quan trọng liên quan đến những rủi ro pháp lý hiện hữu hoặc tiềm ẩn, bao gồm việc khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro từ hoạt động của doanh nghiệp.

Review and lead the reporting of key findings related to existing and potential legal risks, including recommendations to mitigate risks from an operational perspective.

- Soạn thảo, kiểm tra, tổ chức và giám sát các hợp đồng, thỏa thuận, hòa giải, các tài liệu pháp lý, và đảm bảo rằng hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ quy định và những yêu cầu về pháp lý.

Draft, review, organize, and monitor a wide range of contracts, agreements, arrangements, legal documents, and ensure that they are in compliance with all legal requirements;

- Xây dựng, theo dõi và hoàn thiện các hợp đồng mẫu cho Công ty. Tham gia các cuộc họp với đối tác/nhà cung cấp/nhà thầu để thương thảo các điều khoản về mặt pháp lý cho các hợp đồng, thỏa thuận,...

Build, follow and improve the contract form system for Company. Attending the meeting with partners/vendors/suppliers to deal about legal aspects for all contracts, agreements etc.

- Đào tạo về kiến thức pháp luật và hướng dẫn việc tuân thủ các quy định nội bộ đến toàn thể nhân viên công ty và đến các cấp Trưởng phòng/Bộ phận.

Train legal knowledge and guide on the compliance with internal regulation to manager level and company’s employee.

- Đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động ủy quyền của công ty.

To ensure the legality of the company operation in authorization and managing of authorization

- Nghiên cứu các quy định pháp luật và cung cấp ý kiến pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hoạt động hợp pháp và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Research laws and provide legal opinion/advice on any matters of the Corporate’s business activities;

- Tham gia giải quyết các xung đột pháp lý trong các Phòng ban/bộ phận trong công ty và đại diện cho công ty tham gia giải quyết, xử lý các tranh chấp trong và ngoài tố tụng.

To participate to the other Department in solving conflicts, to play role as the duty authorized party of the Company in dealing with litigation and dispute settlement

- Cập nhật kịp thời các quy định pháp luật mới để đảm bảo tính pháp lý trong hoạt động của công ty. Hỗ trợ các phòng ban/bộ phận liên quan trong việc xây dựng các quy trình, quy định,... trong hoạt động chuyên môn.

To update promptly new regulation in order to ensure that legislations affect the Company operations to be identified timely. Support related department in build the regulation, progress,... in professional work..

- Quản lý danh sách cổ đông trong Công ty. Soạn thảo các biên bản, nghị quyết và các văn bản hành chính nội bộ khác.

Manage shareholders list of Company. Draft meeting minutes, resolution and other documents.

- Soạn thảo, kiểm tra hoặc sửa đổi, điều chỉnh các chính sách, quy trình, quy định,... của Công ty.

Drafting, inspecting, checking and appropriately amending Policies, Regulations, process

- Thực hiện các thủ tục cấp phép: Soạn thảo và theo dõi các hồ sơ pháp lý của Công ty. Đồng thời, liên lạc, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc xin cấp phép cho các hoạt động của Công ty.

Licensing: Monitor application dossiers and liaise with relevant Authorities for the licenses of the Corporate;

2. Phối hợp với các phòng ban/bộ phận khác:

Work with other departments:

- Phối hợp với các phòng ban/bộ phận khác trong việc kiểm soát việc tuân thủ và làm tăng hiệu quả công việc của toàn công ty.

Partners with other departments in control the compliance and increase the efficiency of the entire company.

3. Công việc khác:

Other tasks:

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Perform other tasks as assigned by Superior.