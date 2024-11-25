Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty TNHH Điện tử MAKIPOS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Kim Xuyến, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tư vấn và hỗ trợ pháp lý

Phân tích vấn đề pháp lý: Đánh giá các tình huống hoặc sự kiện phát sinh trong công ty để xác định các rủi ro pháp lý.

Tư vấn cho các phòng ban: Cung cấp lời khuyên và giải pháp pháp lý cho các phòng ban khi có yêu cầu hoặc khi phát sinh vấn đề liên quan đến pháp luật.

Thực hiện nghiên cứu pháp lý: Cập nhật và tìm hiểu các quy định pháp luật mới để tư vấn chính xác cho Ban Giám đốc và các bộ phận.

2. Soạn thảo và rà soát, thẩm định pháp lý các loại hợp đồng

Soạn thảo các loại hợp đồng: Xây dựng các mẫu hợp đồng lao động, hợp đồng thương mại, và các văn bản thỏa thuận khác phù hợp với hoạt động của công ty.

Kiểm tra và điều chỉnh hợp đồng: Rà soát các hợp đồng từ đối tác hoặc các bộ phận trong công ty để phát hiện các điều khoản rủi ro và đề xuất điều chỉnh.

Lưu trữ và quản lý hợp đồng: Thiết lập hệ thống lưu trữ và quản lý các hợp đồng, tài liệu pháp lý nhằm đảm bảo dễ dàng truy cập và quản lý dữ liệu pháp lý.

3. Giám sát và tuân thủ pháp luật

Xây dựng quy trình tuân thủ pháp luật: Thiết lập các quy trình, quy định nội bộ để các bộ phận trong công ty có thể tuân thủ các quy định pháp luật dễ dàng.

Kiểm tra định kỳ: Thực hiện kiểm tra nội bộ theo lịch để đảm bảo các phòng ban thực hiện đúng theo quy định và quy trình pháp lý.

Báo cáo tuân thủ: Tạo báo cáo định kỳ về tình hình tuân thủ pháp luật trong công ty cho Ban Giám đốc, đưa ra các biện pháp khắc phục khi phát hiện vi phạm

4. Đào tạo và hỗ trợ nội bộ liên quan đến pháp lý

Phát triển tài liệu đào tạo: Xây dựng các tài liệu đào tạo về quy định pháp luật, các quy trình nội bộ liên quan đến pháp lý cho nhân viên.

Tổ chức khóa đào tạo: Lên lịch và tổ chức các buổi đào tạo về pháp luật, các quy định mới cho nhân viên và các bộ phận.

Hỗ trợ về quy định pháp lý: Trực tiếp giải đáp các thắc mắc liên quan đến pháp lý từ nhân viên

5. Quản lý quan hệ với cổ đông

Soạn thảo và quản lý các tài liệu liên quan đến cổ đông như biên bản họp, nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Phối hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường, đảm bảo tuân thủ quy trình pháp lý.

Xử lý và giải quyết các yêu cầu, thắc mắc hoặc tranh chấp phát sinh liên quan đến quyền lợi cổ đông.

6.Quản lý tuân thủ quy định quản trị công ty

Kiểm soát các văn bản quản trị nội bộ như Quy chế Hội đồng Quản trị, Quy chế Điều hành.

Hỗ trợ Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị trong việc phát hiện và kiểm soát rủi ro pháp lý, đặc biệt trong các giao dịch quan trọng.

7.Xử lý tranh chấp và kiện tụng

Đại diện cho công ty trong các vụ kiện hoặc phối hợp với luật sư bên ngoài để giải quyết tranh chấp pháp lý phức tạp.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc các ngành liên quan

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực pháp chế doanh nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty cổ phần quy mô trên 100 nhân sự

Tiếng Anh đọc hiểu và giao tiếp tốt

Ưu tiên nhân sự sinh năm 92-97, nữ là một lợi thế

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Khả năng phân tích vấn đề pháp lý.

Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao

Tại Công ty TNHH Điện tử MAKIPOS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, Thưởng theo kết quả công việc hàng quý + hàng năm, (thu nhập bình quân 14-18 tháng lương/năm)

Review lương hàng năm

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Làm việc tại công ty hàng đầu về linh kiện điện tử tại Việt Nam

Thưởng Lễ, Tết, hiếu hỉ, sinh nhật

Khám sức khỏe, du lịch, teambuilding, Year End Party

Môi trường trẻ, năng động, (60% NV là gen Z),thân thiện, khuyến khích phát triển cá nhân

Bảo hiểm sức khoẻ & nhân thọ cho nhân viên phục vụ lâu dài

Các phúc lợi khác: ốm đau, thai sản, thưởng các dịp lễ: Quốc tế Lao động, Quốc khánh, Phụ nữ...

Team building hàng quý, company trip hàng năm

Các quyền lợi khác sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Điện tử MAKIPOS

