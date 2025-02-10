Tuyển Chuyên viên pháp chế Bảo hiểm VietinBank (VBI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

• Tham gia các công tác liên quan đến hoạt động xử lý tranh chấp, tố tụng; xử lý các công việc liên quan đến thu đòi bảo hiểm từ bên thứ ba;

• Thẩm định, đóng góp ý kiến về mặt pháp lý của các quy trình, quy định, các Mẫu hợp đồng, các văn bản, tài liệu do các Đơn vị soạn thảo theo sự phân công của lãnh đạo Ban/ lãnh đạo Công ty;

• Chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu tư vấn, hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh hàng ngày trong hoạt động kinh doanh của Công ty liên quan đến các mảng nghiệp vụ: khai thác, bồi thường bảo hiểm, hành chính nhân sự, phát triển kinh doanh…. của các Đơn vị theo phân công của lãnh đạo, báo cáo lãnh đạo Ban về kết quả xử lý;

• Tham gia ý kiến pháp lý, soạn thảo các văn bản pháp lý liên quan đến các dự án sản phẩm bảo hiểm mới, đối tác hợp tác.. theo phân công của lãnh đạo Ban/lãnh đạo Công ty;

• Soạn thảo các văn bản chế độ nội bộ và Hợp đồng, tài liệu khác phục vụ cho công tác quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty thuộc về chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế theo sự phân công của lãnh đạo Ban/lãnh đạo Công ty;

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.