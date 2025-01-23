Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chuyên viên pháp chế

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 81 Trần Hưng Đạo, Tran Hung Dao, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc

- Nghiên cứu, nhận định và đánh giá các xu hướng, vấn đề pháp lý mới để hỗ trợ phát triển hoạt động nghiệp vụ/tránh các xung đột phát sinh.
- Thẩm định, đóng góp ý kiến pháp lý đối với các văn bản định chế, quy định, quy chế nội bộ, các mẫu biểu, tài liệu, hồ sơ cần thiết để vận hành được các sản phẩm tài chính, dịch vụ do các Đơn vị phát triển.
- Xây dựng, hỗ trợ xây dựng, thương thảo các mẫu biểu Hợp đồng, văn bản ký kết với các đối tác kinh doanh, với khách hàng, các Phòng Ban và các đối tượng khác được sử dụng trong các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng;
- Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện Ngân hàng tham gia hoạt động tố tụng (nếu có); tranh chấp, khiếu nại liên quan đến và/hoặc giữa Ngân hàng với các tổ chức và cá nhân khác.
- Xây dựng và triển khai các công việc pháp chế, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ, áp dụng, vận dụng pháp luật.
- Đảm bảo tiến độ trong các hoạt động pháp lý của Ngân hàng.
- Đưa ra dự báo, lên kế hoạch, phát triển chiến lược và giảm thiểu rủi ro Pháp lý.
- Thực hiện các hồ sơ liên quan tới việc xin cấp mới, điều chỉnh Giấy phép hoạt động của Ngân hàng, các Chi nhánh ,chấp thuận đồng ý với các phương án.
- Duy trì quan hệ với các Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến pháp lý để phục vụ các hoạt động của Khối.
- Hỗ trợ Giám đốc Ban trong việc điều hành quản lý công tác chung của Ban.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

