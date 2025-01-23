Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Nghiên cứu, nhận định và đánh giá các xu hướng, vấn đề pháp lý mới để hỗ trợ phát triển hoạt động nghiệp vụ/tránh các xung đột phát sinh.

- Thẩm định, đóng góp ý kiến pháp lý đối với các văn bản định chế, quy định, quy chế nội bộ, các mẫu biểu, tài liệu, hồ sơ cần thiết để vận hành được các sản phẩm tài chính, dịch vụ do các Đơn vị phát triển.

- Xây dựng, hỗ trợ xây dựng, thương thảo các mẫu biểu Hợp đồng, văn bản ký kết với các đối tác kinh doanh, với khách hàng, các Phòng Ban và các đối tượng khác được sử dụng trong các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng;

- Hỗ trợ các Đơn vị hoặc trực tiếp đại diện Ngân hàng tham gia hoạt động tố tụng (nếu có); tranh chấp, khiếu nại liên quan đến và/hoặc giữa Ngân hàng với các tổ chức và cá nhân khác.

- Xây dựng và triển khai các công việc pháp chế, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ, áp dụng, vận dụng pháp luật.

- Đảm bảo tiến độ trong các hoạt động pháp lý của Ngân hàng.

- Đưa ra dự báo, lên kế hoạch, phát triển chiến lược và giảm thiểu rủi ro Pháp lý.

- Thực hiện các hồ sơ liên quan tới việc xin cấp mới, điều chỉnh Giấy phép hoạt động của Ngân hàng, các Chi nhánh ,chấp thuận đồng ý với các phương án.

- Duy trì quan hệ với các Cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến pháp lý để phục vụ các hoạt động của Khối.

- Hỗ trợ Giám đốc Ban trong việc điều hành quản lý công tác chung của Ban.