Tuyển Tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tài chính Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Am hiểu kế toán Tổng hợp, đọc hiểu các bút toán, Báo cáo Tài chính; Nắm bắt, cập nhật các chế độ chính sách về Tài chính, kế toán hiện hành; Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, đọc hiểu và cảnh báo rủi ro trên BCTC; Tổng hợp báo cáo, phân tích số liệu kế toán, tài chính để phục vụ làm báo cáo quản trị; Theo dõi dòng tiền để đôn đốc việc thu hồi công nợ; Tương tác với nhân sự của phòng ban khác để giải quyết các công việc trong phạm vi của Ban Tài chính kế toán: Bổ sung hoàn thiện Hợp đồng, gia hạn hoặc thanh lý các Hợp đồng, phân bổ các chi phí,... Phối hợp phòng ban khác so sánh đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm trước, để lập kế hoạch năm tiếp theo; Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu của Ban lãnh đạo; Lập kế hoạch tài chính định kỳ và theo dõi kế hoạch đề ra; Quản lý tài chính với việc tập hợp kế hoạch chi cho các hoạt động kinh doanh, quản lý cân đối dòng tiền, điều chuyển vốn, quản lý trị giá các bất động sản đã và đang hình thành để làm tài sản đảm bảo vay vốn, quản lý hạn mức ngân hàng; Quản lý kiểm soát tài sản với việc theo dõi cập nhật báo cáo danh mục tài sản mỗi năm, định giá tài sản đảm bảo, phối hợp với ngân hàng và chủ đầu tư để hoàn tất hồ sơ tài sản đảm bảo, hợp dồng thế chấp, cầm cố tài sản liên quan đến vay, phong tỏa tài sản; Các nghiệp vụ tài chính khác như tổng hợp đề nghị thanh toán, cấp vốn/vay, lập bảng nhu cầu thu chi chung, tách riêng nguồn vốn tự có, nguồn vay ngân hàng, tìm kiếm các nguồn vốn vay lãi suất thấp bên ngoài, cũng như chuẩn bị và cung cấp, giải trình hồ sơ tài chính của các đơn vị thành viên có liên quan đến vay vốn.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng, có kinh nghiệm từ 3-5 năm trong lĩnh vực Tài chính Kế toán, độ tuổi từ 25 tuổi đến 35 tuổi; Nắm vững các Quy định, Luật, Pháp Luật về Quản trị tài chính doanh nghiệp, Luật Doanh Nghiệp, Thông tư nghị định về Kế toán, thuế... Am hiểu về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp; Am hiểu các nguyên tắc, chế độ nghiệp vụ tài chính, kế toán, thanh toán và ngân hàng; Nắm vững nghiệp vụ đầu tư và kiểm soát; Kỹ năng mềm: Giao tiếp, thuyết trình, tổ chức sắp xếp, tổng hợp, chịu áp lực công việc tốt; Cần giao tiếp với Lãnh đạo, đồng nghiệp, đoàn Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Ngân hàng; Thành tạo các kỹ năng tin học văn phòng như: Word / Excel / Powerpoint... Lập kế hoạch theo tuần, tháng, quý, năm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn:. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và lộ trình thăng tiến rõ ràng Hưởng đầy đủ các chế độ BH, lễ tết theo quy định Đồng nghiệp vô cùng thân thiện và chu đáo, văn hóa làm việc vui vẻ, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẶT SÂN GOLF WGHN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

