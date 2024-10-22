Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Thiết kế/chế tạo máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 16 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Bình Tân

Thiết kế, nghiên cứu phát triển, cải tiến sản phẩm máy phát điện Lập bản vẽ thiết kế, lập tiêu chuẩn nghiệm thu, lập định mức vật tư Điều chỉnh các bước quy trình công nghệ, điều chỉnh bộ tiêu chuẩn nghiệm thu, điều chỉnh bộ định mức vật tư, thử nghiệm và đánh giá các thông số thiết kế. Thực hiện công tác thử nghiệm. Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, sản phẩm phục vụ công tác thiết kế, thử nghiệm. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệm thu, thử nghiệm của máy phát điện Có kinh nghiệm trong thiết kế, thi công máy phát điện, tủ điện, tủ ATS. Có kiến thức về bảo dưỡng, bảo trì máy phát điện, tủ điện (không bắt buộc)
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành: điện công nghiệp, cơ điện tử, điện - điện tử.
- Trình độ ngoại ngữ: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh, Anh văn giao tiếp tốt là lợi thế.
- Kiến thức cần thiết:
+ Có kiến thức về điện, thiết bị điện.
- Kỹ năng cần thiết:
+ Kỹ năng quản lý, sắp xếp.
+ Kỹ năng làm việc nhóm.
+ Biết vi tính văn phòng, AutoCAD

Lương tháng 13 + Thưởng hằng năm theo doanh thu Phép năm: 15 ngày/ năm Tăng lương hàng năm Đóng BHXH - BHYT và BHTN 24/7
Lương tháng 13 + Thưởng hằng năm theo doanh thu
Phép năm: 15 ngày/ năm
Tăng lương hàng năm
Đóng BHXH - BHYT và BHTN 24/7

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 16, Đường Trung Tâm, Khu Công Nghiệp Tân Tạo

