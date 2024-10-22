Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH
- Hồ Chí Minh: Lô 16 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Thiết kế, nghiên cứu phát triển, cải tiến sản phẩm máy phát điện
Lập bản vẽ thiết kế, lập tiêu chuẩn nghiệm thu, lập định mức vật tư
Điều chỉnh các bước quy trình công nghệ, điều chỉnh bộ tiêu chuẩn nghiệm thu, điều chỉnh bộ định mức vật tư, thử nghiệm và đánh giá các thông số thiết kế.
Thực hiện công tác thử nghiệm.
Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, sản phẩm phục vụ công tác thiết kế, thử nghiệm.
Xây dựng tiêu chuẩn nghiệm thu, thử nghiệm của máy phát điện
Có kinh nghiệm trong thiết kế, thi công máy phát điện, tủ điện, tủ ATS.
Có kiến thức về bảo dưỡng, bảo trì máy phát điện, tủ điện (không bắt buộc)
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ ngoại ngữ: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh, Anh văn giao tiếp tốt là lợi thế.
- Kiến thức cần thiết:
+ Có kiến thức về điện, thiết bị điện.
- Kỹ năng cần thiết:
+ Kỹ năng quản lý, sắp xếp.
+ Kỹ năng làm việc nhóm.
+ Biết vi tính văn phòng, AutoCAD
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 + Thưởng hằng năm theo doanh thu
Phép năm: 15 ngày/ năm
Tăng lương hàng năm
Đóng BHXH - BHYT và BHTN 24/7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH
