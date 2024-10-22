Tuyển Thiết kế/chế tạo máy CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 16 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Bình Tân

Mô Tả Công Việc

Thiết kế, nghiên cứu phát triển, cải tiến sản phẩm máy phát điện Lập bản vẽ thiết kế, lập tiêu chuẩn nghiệm thu, lập định mức vật tư Điều chỉnh các bước quy trình công nghệ, điều chỉnh bộ tiêu chuẩn nghiệm thu, điều chỉnh bộ định mức vật tư, thử nghiệm và đánh giá các thông số thiết kế. Thực hiện công tác thử nghiệm. Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, vật tư, sản phẩm phục vụ công tác thiết kế, thử nghiệm. Xây dựng tiêu chuẩn nghiệm thu, thử nghiệm của máy phát điện Có kinh nghiệm trong thiết kế, thi công máy phát điện, tủ điện, tủ ATS. Có kiến thức về bảo dưỡng, bảo trì máy phát điện, tủ điện (không bắt buộc)

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành: điện công nghiệp, cơ điện tử, điện - điện tử.

- Trình độ ngoại ngữ: đọc hiểu tài liệu chuyên ngành tiếng Anh, Anh văn giao tiếp tốt là lợi thế.

- Kiến thức cần thiết:

+ Có kiến thức về điện, thiết bị điện.

- Kỹ năng cần thiết:

+ Kỹ năng quản lý, sắp xếp.

+ Kỹ năng làm việc nhóm.

+ Biết vi tính văn phòng, AutoCAD

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 + Thưởng hằng năm theo doanh thu Phép năm: 15 ngày/ năm Tăng lương hàng năm Đóng BHXH - BHYT và BHTN 24/7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KIM BÌNH

