Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 57 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thiết kế banner, tờ rơi, standy poster. Thiết kế profile, catalogue và các ấn phẩm nhận diện thương hiệu cho công ty. Xử lý các công việc liên quan đến hình ảnh sản phẩm Thực hiện các công việc được giao theo sự chỉ đạo của ban Giám Đốc. Uư tiên ứng viên biết thêm về quay dựng Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn. Thời gian làm việc : 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Số năm kinh nghiệm: 1 năm kinh nghiệm trở lên. Sử dụng tốt các công cụ thiết kế đồ họa, biết photoshop, AI, vẽ 2D Ưu tiên ứng viên biết chỉnh sửa Video cơ bản Tốt nghiệp trường cao đẳng, đại học.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 9-15tr/tháng + phụ cấp ăn trưa 30k/ngày + Phụ cấp khác theo quy định Công ty. Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác của Công ty. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của Công ty Có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THG

