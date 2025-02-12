Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOME KLUBB làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NV07, ngõ 2 Phan Bá Vành, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

1. Tuyển dụng và đào tạo (30%):

- Xây dựng và chuẩn hoá quy trình tuyển dụng, đề xuất cải tiến quy trình để nâng cao hiệu quả tuyển dụng và trải nghiệm của ứng viên.

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty trên các nền tảng online Facebook, Hoteljob...

- Thực hiện tuyển dụng các vị trí khối văn phòng, nhà hàng, khách sạn đáp ứng yêu cầu về số

lượng, chất lượng, thời gian theo mục tiêu tuyển dụng:

Chủ động tìm kiếm ứng viên theo các Kênh/ Nguồn phù hợp với ngành nghề tuyển dụng

Tổ chức sàng lọc, sơ loại, đánh giá, phỏng vấn tuyển dụng

Tổ chức triển khai quy trình onboarding, thử việc, đề xuất tiếp nhận thử việc

- Phối hợp với các bộ phận tổ chức chương trình đào tạo cho nhân viên mới. Đảm bảo CBNV thực hiện và tuân theo các quy định và quy chế của công ty.

- Đánh giá hiệu quả đào tạo hội nhập.

2. Quản lý nhân sự (20%):

- Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty.

- Soạn thảo các hợp đồng, văn bản, quyết định liên quan đến nhân sự.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, nghỉ việc, tranh chấp.

- Vận hành hệ thống chấm công, lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định

của Công ty.

- Thực hiện các chính sách phúc lợi và khen thưởng.

3. Quản lý hành chính khối văn phòng (20%):

- Xây dựng và hoàn thiện quy trình công việc SOP cho khối văn phòng & nhà hàng, khách sạn (Công ty đã có quy trình sẵn và sẽ hướng dẫn trong trường hợp ứng viên chưa làm tác vụ này)

- Quản lý hồ sơ Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Đăng ký kinh doanh, Phòng cháy chữa cháy..

- Tổ chức sự kiện nội bộ: Lên ý tưởng và tổ chức các hoạt động công ty (sinh nhật, tiệc tất niên,

teambuilding, kỷ niệm...)

- Chuẩn bị hậu cần cho các sự kiện, hội họp, đào tạo nội bộ. Tổ chức tiếp đón khách hàng, đối

tác đến làm việc tại công ty.

- Lập kế hoạch mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm dựa trên nhu cầu thực tế.

- Theo dõi, bảo trì và sửa chữa các trang thiết bị văn phòng như máy in, máy photocopy, máy

tính.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

4. Quản lý hành chính khối nhà hàng, khách sạn (30%):

- Tìm kiếm nhà cung cấp, nhà thầu, tập hợp và phân tích báo giá, dữ liệu; đề xuất nhà cung cấp, nhà thầu uy tín phù hợp với yêu cầu.

- Lập đơn hàng, hợp đồng, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán với nhà cung cấp, nhà thầu.

- Theo dõi tiến độ hợp đồng, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.

- Theo dõi công nợ, tập hợp chi phí theo từng nhà cung cấp, nhà thầu.

- Phối hợp với các bộ phận giám sát, xác nhận nghiệm thu, hoàn thiện thanh quyết toán cho nhà

cung cấp, nhà thầu.

- Theo dõi quản lý và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tài sản, công cụ lao động, trang thiết

bị khối nhà hàng, khách sạn:

- Tham gia vào việc xây dựng quy chế, quy định quản lý tài sản của Công ty. Triển khai phương án quản lý tài sản bằng phần mềm.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Dưới 35 tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành hành chính, nhân sự, kế toán, tài chính hoặc chuyên ngành liên quan.

Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm cao, sẵn sàng công tác, sáng tạo trong công việc

Kinh nghiệm 1-3 năm làm vị trí tương đương, ưu tiên lĩnh vực khách sạn, nhà hàng.

Đã qua một số khóa học về quản trị nhân sự, quản trị hành chính văn phòng hoặc có kinh nghiệm kế toán mua hàng, sử dụng phần mềm quản lý tài sản là một điểm cộng.

Tiếng Anh nghe, nói, viết cơ bản là lợi thế.

Kỹ năng: Vi tính văn phòng thành thạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOME KLUBB Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập (Gross): 11.000.000-13.000.000 (theo năng lực, chuyên môn, kỹ năng...)

11.000.000-13.000.000

Làm việc cùng những đồng nghiệp tài năng, đam mê và nhiệt huyết

Môi trường công ty trẻ trung, thoải mái, năng động

12 ngày phép/ năm, BHXH/YT/TN đầy đủ theo quy định của Luật lao động

Nghỉ lễ Tết theo quy định của Nhà nước và kèm theo thưởng cho các ngày lễ lớn trong năm: 30/4 1/5, 2/9, tết...

Ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ tại nhà hàng, khách sạn của Công ty cho CBNV và gia đình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOME KLUBB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin