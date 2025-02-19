Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đô Thị Vinhomes Central Park Hồ Chí Minh, 208 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo chỉ tiêu tuyển dụng được giao
- Tìm kiếm các giải pháp thực hiện kế hoạch tuyển dụng hiệu quả và hợp lý
- Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyển dụng, xây dựng thương hiệu tuyển dụng
- Lập và quản lý ngân sách, chi phí tuyển dụng;
- Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả;
- Tìm kiếm ứng viên, tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ; sắp xếp lịch phỏng vấn, thi tuyển;
- Quản lý dữ liệu ứng viên từ khi ứng tuyển đến khi kết thúc quá trình tuyển dụng;
- Quản lý và Lưu trữ thông tin tuyển dụng, lập báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ/theo yêu cầu của CBQL.
- Thực hiện thủ tục tiếp nhận Nhân sự mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tiếng anh, Quản trị nhân lực...
- Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng,
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, phân tích và giải quyết vấn đề tốt
- Tư duy dịch vụ cao
- Tác phong chuyên nghiệp, tự tin, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
- Kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển dụng ở các tổ chức lớn quy mô 1000 nhân sự trở lên, làm tại các công ty headhunt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, đường Bằng Lăng 1, KĐT ST Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

