Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSCHOOL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đô Thị Vinhomes Central Park Hồ Chí Minh, 208 Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Tân Cảng, Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo chỉ tiêu tuyển dụng được giao

- Tìm kiếm các giải pháp thực hiện kế hoạch tuyển dụng hiệu quả và hợp lý

- Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyển dụng, xây dựng thương hiệu tuyển dụng

- Lập và quản lý ngân sách, chi phí tuyển dụng;

- Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả;

- Tìm kiếm ứng viên, tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ; sắp xếp lịch phỏng vấn, thi tuyển;

- Quản lý dữ liệu ứng viên từ khi ứng tuyển đến khi kết thúc quá trình tuyển dụng;

- Quản lý và Lưu trữ thông tin tuyển dụng, lập báo cáo kết quả tuyển dụng định kỳ/theo yêu cầu của CBQL.

- Thực hiện thủ tục tiếp nhận Nhân sự mới

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tiếng anh, Quản trị nhân lực...

- Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng,

- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc, phân tích và giải quyết vấn đề tốt

- Tư duy dịch vụ cao

- Tác phong chuyên nghiệp, tự tin, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

- Kinh nghiệm 5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển dụng ở các tổ chức lớn quy mô 1000 nhân sự trở lên, làm tại các công ty headhunt

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

