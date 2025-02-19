Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chuyên viên tuyển dụng

CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Mach, 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

・Biên, phiên dịch nội dung các dự án phát triển Game, trong đó tập trung công việc chính về 3D Graphic.
・Dịch các tài liệu và nội dung trao đổi công việc từ Nhật sang Việt.
・Dịch các tài liệu và nội dung trao đổi công việc từ Việt sang Nhật
・Các công việc khác liên quan đến dự án.
*Yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc linh động, tích cực và thích nghi nhanh với mọi môi trường làm việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

REQUIRED SKILLS/EXPERIENCE
・Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm với vai trò IT Comtor.
・Trình độ Tiếng Nhật N2 trở lên hoặc kỹ năng giao tiếp tương đương.
・Ưu tiên đã từng học tập, làm việc tại Nhật Bản hoặc có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản.
・Trong công việc, có khả năng sử dụng các công cụ meeting online, chat tools và project management tools.
PREFERRED SKILLS
・Có nền tảng kiến thức về 3D Graphic.

Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25. Quận Bình Thạnh TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

