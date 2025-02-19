Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH THANKSLAB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 2, Tòa nhà Mach, 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

・Biên, phiên dịch nội dung các dự án phát triển Game, trong đó tập trung công việc chính về 3D Graphic.

・Dịch các tài liệu và nội dung trao đổi công việc từ Nhật sang Việt.

・Dịch các tài liệu và nội dung trao đổi công việc từ Việt sang Nhật

・Các công việc khác liên quan đến dự án.

*Yêu cầu ứng viên có khả năng làm việc linh động, tích cực và thích nghi nhanh với mọi môi trường làm việc.

REQUIRED SKILLS/EXPERIENCE

・Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm với vai trò IT Comtor.

・Trình độ Tiếng Nhật N2 trở lên hoặc kỹ năng giao tiếp tương đương.

・Ưu tiên đã từng học tập, làm việc tại Nhật Bản hoặc có kinh nghiệm làm việc tại công ty Nhật Bản.

・Trong công việc, có khả năng sử dụng các công cụ meeting online, chat tools và project management tools.

PREFERRED SKILLS

・Có nền tảng kiến thức về 3D Graphic.

