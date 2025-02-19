Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 28, KCN Tân Tạo, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Công tác Tuyển dụng:

+Lập, thực hiện và báo cáo kế hoạch tuyển dụng hàng quý và hàng năm

+ Tạo và đăng quảng cáo tuyển dụng trên nhiều phương tiện truyền thông.

+ Sàng lọc CV xin việc và hồ sơ ứng viên.

+ Sàng lọc ứng viên ban đầu qua điện thoại để lập danh sách ứng viên đủ điều kiện.

+ Phỏng vấn ứng viên trực tiếp (vòng 1) ở nhiều vị trí khác nhau.

+ Giám sát và đánh giá quá trình tuyển dụng.

+ Quản lý và phát triển nguồn ứng viên, kênh tuyển dụng.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của Cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ơ vị trí Nhân viên tuyển dụng;

- Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng tại Công ty Sản xuất( từ lao động phổ thông, văn phòng, kỹ thuật....);

- Có khả năng thu thập, lọc và tìm kiếm ứng viên trên nhiều nguồn khác nhau;

- Kỹ năng Phỏng vấn và đánh giá ứng viên chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước.

- Tham gia gói bảo hiểm tai nạn 24h;

- Thưởng các ngày lễ lơn( 700.000 - 1.400.000 VNĐ/người);

- Được đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng, nghiệp vụ...tham gia các khóa đào tạo do Công ty tổ chức hoặc đi đào tạo bên ngoài;

- Có lộ trình thăng tiến và cơ hội làm việc qua những phần hành công việc khác;

- Xét tăng lương hằng năm;

- Lương tháng 13;

- 12 ngày phép năm + phép theo thâm niên;

- Chính sách du lịch hàng năm, tham gia vào các ngày hội thao, hoạt động nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin