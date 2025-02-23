Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Asiafoods Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng

- Trực tiếp tìm kiếm, phỏng vấn và đề xuất tuyển dụng nhân viên khu vực/ miền phụ trách.

- Hỗ trợ tìm kiếm ứng viên và sắp xếp phỏng vấn các vị trí NVBH/GSBH/ ASM theo yêu cầu.

2. Duy trì và phát triển nguồn dữ liệu tuyển dụng

- Thực hiện việc quảng cáo, đăng tuyển nhân viên.

- Liên hệ hỗ trợ, giới thiệu ứng viên từ mạng lưới Network của bản thân, của đồng nghiệp trong nghề tuyển dụng,…

3. Đảm bảo hồ sơ, dữ liệu đầu vào

- Thực hiện kiểm tra đầy đủ hồ sơ tuyển dụng, hướng dẫn thủ tục cho nhân viên mới.

- Phối hợp C&B hỗ trợ các thủ tục đầu vào của người lao động (lấy vân tay, đăng ký ATM,…)

- Theo dõi việc cập nhật các dữ liệu nhân viên đầu vào, setup dữ liệu cấp quản lý duyệt online.

- Theo dõi nhắc nhở đánh giá thử việc nhân viên mới.

4. Cải tiến

- Tham gia đánh giá chất lượng nguồn tuyển dụng.

- Tham gia cải tiến quy trình tuyển dụng, công cụ đánh giá ứng viên, nhân viên.

5. Phỏng vấn thôi việc

6. Báo cáo

- Báo cáo nguồn nhân sự.