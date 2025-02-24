Tuyển Chuyên viên tuyển dụng TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company
Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 121 Pasteur, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
Đăng tuyển, tao nguồn ứng viên
Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ
Hẹn và chốt lịch phỏng vấn với ứng viên
Tổ chức phỏng vấn
Thực hiện các thủ tục gửi thư mời phỏng vấn, thư mời nhận việc, thư cảm ơn...
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có niềm đam mê lĩnh vực tuyển dụng
Nhiệt tình, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng tìm kiếm ứng viên
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực, kinh doanh...
Nhiệt tình, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng tìm kiếm ứng viên
Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực, kinh doanh...
Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận: 13.000.000 – 17.000.000 VND/tháng
Được đào tạo bài bản về các kỹ năng để phục vụ cho công việc .
Được cấp phát: bảng tên, đồng phục, logo, huy hiệu,...
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Chính sách phúc lợi tốt: Ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, ma chay, thưởng Lễ, Tết
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
Được đào tạo bài bản về các kỹ năng để phục vụ cho công việc .
Được cấp phát: bảng tên, đồng phục, logo, huy hiệu,...
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Chính sách phúc lợi tốt: Ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, ma chay, thưởng Lễ, Tết
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
