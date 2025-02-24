Tuyển Chuyên viên tuyển dụng TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 121 Pasteur, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Đăng tuyển, tao nguồn ứng viên

Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ

Hẹn và chốt lịch phỏng vấn với ứng viên

Tổ chức phỏng vấn

Thực hiện các thủ tục gửi thư mời phỏng vấn, thư mời nhận việc, thư cảm ơn...

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có niềm đam mê lĩnh vực tuyển dụng

Nhiệt tình, siêng năng, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng tìm kiếm ứng viên

Tốt nghiệp Cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị, nhân lực, kinh doanh...

Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận: 13.000.000 – 17.000.000 VND/tháng

Được đào tạo bài bản về các kỹ năng để phục vụ cho công việc .

Được cấp phát: bảng tên, đồng phục, logo, huy hiệu,...

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Chính sách phúc lợi tốt: Ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, ma chay, thưởng Lễ, Tết

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin