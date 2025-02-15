Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 198A Mã Lò, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Từ sự hợp lực phát triển của 8 công ty thành viên, hệ sinh thái AB Lê Thành tạo ra những sản phẩm vượt trội, dịch vụ trải nghiệm đẳng cấp, mang đến những giá trị hơn cả mong đợi dành cho khách hàng, trở thành điểm kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt trong khát vọng vươn tầm Quốc Tế. Cùng ươm mầm hạt giống tài năng, tạo ra hàng trăm ngàn việc làm.

LEKOFE: là một trong 8 công ty thành viên của Hệ sinh thái AB Lê Thành. Với cam kết mang đến cà phê thật, ngon đúng chất, Lekofe đã xây dựng được vị thế là một thương hiệu cà phê nổi bật. Làm việc tại Công ty LEKOFE thuộc hệ sinh thái AB Lê Thành.

Ngành nghề: Sản xuất cà phê, kinh doanh nguyên liệu ngành pha chế, nước uống đóng chai, nước uống đóng lon – Kinh doanh Thương mại – Xuất Khẩu cà phê

NHIỆM VỤ CHÍNH

Đưa ra những tư vấn, hỗ trợ, triển khai các quy trình tuyển dụng trong công ty

Xây dựng và thực hiện kế hoạch, hoạt động tuyển dụng, quản trị nhân sự

Tham gia xây dựng, thực hiện và quản lý ngân sách tuyển dụng hàng năm

Cập nhật kiến thức liên quan đến thị trường lao động, các kênh tuyển dụng mới

Tham gia vào các chương trình quản trị nhân sự, phát triển nhân tài của công ty

Nghiên cứu phát triển các công cụ hỗ trợ công tác tuyển dụng và quản trị nhân sự

Đảm bảo cung cấp dịch vụ hỗ trợ tốt nhất tới các ứng viên, quản lý và nhân viên

Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong tuyển dụng

Thành thạo các quy trình tuyển dụng, các loại hình hợp đồng, chế độ đãi ngộ của công ty

Kỹ năng phỏng vấn ứng viên hiệu quả

Có kiến thức cơ bản về Luật lao động

Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý thời gian và công việc

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt

Khả năng làm việc nhóm và xử lý công việc dưới áp lực

Sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft office suite

Nắm vững các kênh tuyển dụng online, offline (mạng xã hội, báo chí, bảng tin...)

Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chính sách ưu đãi nội bộ dành cho cán bộ nhân viên của HST AB Lê Thành,

Chế độ phúc lợi toàn diện, bao gồm bảo hiểm y tế, nghỉ phép có lương và các ngày nghỉ lễ.

Cơ hội phát triển sự nghiệp.

Làm việc trong một môi trường năng động, sáng tạo và định hướng kết quả.

Được đào tạo liên tục để nâng cao kiến thức, chuyên môn.

Chế độ đãi ngộ theo lương, thưởng theo Luật Lao Động.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin