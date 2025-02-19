Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 Trần Phú Phường 4 Quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch ngân sách tuyển dụng, định biên nhân sự hằng năm.

• Nhận Yêu cầu tuyển dụng, tìm kiếm ứng viên phù hợp và sắp xếp phỏng vấn;

• Phỏng vấn sơ tuyển, sàng lọc, gửi thông tin ứng viên đến Phòng/Ban, đề xuất lịch phỏng vấn;

• Thực hiện các qui trình tuyển dụng trên phần mềm Nhân sự, trình Thư mời nhận việc, thông báo kết quả đến ứng viên; • Tham gia vào công tác hướng dẫn hội nhập nhân viên mới;

• Thực hiện xây dựng thương hiệu tuyển dụng và truyền thông tuyển dụng;

• Thực hiện các báo cáo tuyển dụng;

• Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành về kinh tế, xã hội, quản trị nguồn nhân lực hoặc các chuyên ngành có liên quan;

• Từ 3 năm kinh nghiệm phụ trách tuyển dụng ưu tiên các công ty về logistics, sản xuất công nghiệp nặng, …. qui mô trên 500 người;

• Khả năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống và giải quyết vấn đề;

• Ứng viên sử dụng tốt Microsoft Office; canva thiết kế, EB

• Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tốt, tuân thủ kỹ luật.

• Kỹ năng giao tiếp, làm việc cá nhân & làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản: thỏa thuận theo năng lực;

• Tham gia đầy đủ các chính sách theo quy định, thưởng Tết (theo kết quả kinh doanh của công ty trong năm); • Cấp phát đồng phục, các trang thiết bị làm việc;

• Làm việc tại ABA Cooltrans – môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

• Nghỉ phép năm có lương 12 ngày/năm, chương trình khám sức khỏe, team buiding;

• Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn theo chính sách phát triển nhân lực kế thừa / luân chuyển chuyên môn theo nhu cầu nguồn lực của công ty phù hợp với định hướng cá nhân của nhân viên;

• Tham gia các chương trình đào tạo công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI ABA

