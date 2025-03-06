Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 229 Mipec, Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Đảm bảo hoạt động nhân sự ở các phòng ban được phân công liên kết chặt chẽ với

mục tiêu kinh doanh của tổ chức và đóng góp vào sự ổn định và phát triển của công ty.

1. Tuyển dụng, đào tạo:

● Tham gia vào quá trình lên kế hoạch và tuyển dụng, phối hợp với TBP để tổ chức

tìm kiếm, sàng lọc, phỏng vấn và đề xuất tuyển dụng ứng viên.

● Đề xuất các phương án cải tiến quy trình/quy định tuyển dụng;

● Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới về nghiệp vụ và các chính sách, thông điệp,

định hướng,… của công ty;

● Tìm hiểu và nghiên cứu về thị trường lao động, ngành nghề liên quan, các công ty

cùng ngành

2. Quản lý hiệu suất:

● Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các phòng ban phụ trách. Là đầu mối liên hệ

của của các phòng ban phụ trách.

● Phối hợp với các phòng ban chức năng của khối nhân sự để cùng truyền

thông/triển khai các chính sách/quy trình/thông tin từ các phòng nhân sự đến các

bộ phận liên quan.

● Tham gia vào các dự án của phòng Nhân sự.

● Tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông tin trước những thắc mắc, khiếu nại của

nhân viên.

3. Giữ chân nhân sự:

● Thực hiện các chương trình đánh giá và giữ chân nhân tài phù hợp với giai đoạn

của công ty..

● Duy trì mối quan hệ với nhân viên hiện tại trong công ty.

● Đảm bảo luôn nắm được tình hình biến động và giải quyết thành công các vấn đề

phát sinh về nhân sự tại Bộ phận/phòng ban được giao phụ trách.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật hoặc các

chuyên ngành liên quan.

- Có kiến thức liên quan đến ngành Ecommerce/ Express/ Logistics/ Retail/ Supply

Chain/ Retail/ FMCG là một lợi thế.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Tuyển dụng/Đào tạo/Đối tác nhân sự.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến và ham học hỏi.

- Có khả năng chịu được áp lực cao.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và hướng dẫn về công việc và nghiệp vụ

Có bảo hiểm tai nạn trong thời gian làm việc 24/7

Được xét lên nhân viên chính thức, có BHXH, chế độ ốm đau, thai sản, hưu trí,...

Khám sức khỏe định kì hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin