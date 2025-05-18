Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng
Ngày đăng tuyển: 18/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/06/2025
Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 71 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Tiếp nhận các yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban, bộ phận
- Lên kế hoạch tuyển dụng và đăng tuyển trên các trang website có phí, miễn phí và đăng tuyển trên các trang mạng xã hội
- Xây dựng các kênh truyền thông tuyển dụng, tạo dựng Thương hiệu nhà Tuyển dụng. Kết nối với ứng viên
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính 9h00 - 18h00 (nghỉ trưa 1 tiếng) từ thứ 2 đến thứ 6.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Quản trị Nhân sự, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Báo chí, hoặc các ngành có liên quan.
- Có từ 3-5 năm kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí: IT phần mềm/ Marketing/ Các vị trí khác của khối BO
- Có network tuyển dụng tốt, có máu kinh doanh chốt số.
- Nhanh nhẹn, trẻ trung, năng động yêu thích công việc tuyển dụng, yêu thích việc sử dụng công cụ mạng xã hội.

Tại Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 15tr - 18tr + thưởng KPI
- Phép năm 12 ngày/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng

Công ty TNHH TM DV DL Tuần Lộc Vàng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 60 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận

