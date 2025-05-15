Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 1 - 1, cụm 1, đường M14, KCN Tân Bình mở rộng, phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Hỗ trợ bộ phận Nhân sự trong các công việc hành chính, văn phòng.

Soạn thảo và quản lý các văn bản, hợp đồng lao động.

Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên.

Thực hiện các công việc tuyển dụng theo sự phân công của cấp trên (đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên).

Hỗ trợ các công việc khác của bộ phận Nhân sự theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng soạn thảo văn bản tốt, sử dụng thành thạo Word, Excel.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có kiến thức cơ bản về luật lao động là một lợi thế.

Khả năng sử dụng phần mềm quản lý nhân sự là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC VƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.