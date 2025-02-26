Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa,, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Xác định nhu cầu tuyển dụng và xây dựng kế hoạch tuyển dụng;

Tìm kiếm và thu hút ứng viên;

Đánh giá ứng viên qua phỏng vấn và kiểm tra năng lực;

Chọn lọc và đưa ra quyết định tuyển dụng;

Hỗ trợ đào tạo và hòa nhập giáo viên mới;

Quản lý hồ sơ và dữ liệu tuyển dụng;

Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp giáo viên quốc tế đáp ứng nhu cầu tuyển dụng;

Nghiên cứu thị trường đề xuất các chính sách, cơ chế phù hợp với GV tăng tính cạnh tranh cho thương hiệu.

1.Kiến thức chuyên môn:

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Sư phạm, Ngôn ngữ Anh, hoặc các ngành liên quan;

Có chứng chỉ đào tạo tuyển dụng hoặc nhân sự là một lợi thế;

Có kiến thức về quy trình tuyển dụng;

Có kiến thức về công cụ và nền tảng tuyển dụng trực tuyến (LinkedIn, VietnamWorks, Facebook …);

Hiểu biết về các chứng chỉ và yêu cầu chuyên môn của giáo viên tiếng Anh: Nắm vững các chứng chỉ quốc tế như TESOL, CELTA, và các yêu cầu sư phạm đối với giáo viên tiếng Anh;

Có kiến thức về giáo dục trực tuyến và công nghệ giảng dạy.

2. Thái độ / Tính cách:

Nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm;

Luôn có tinh thần học hỏi, cầu tiến phát triển bản thân;

Tư duy cởi mở, sẵn sàng lắng nghe và xem xét các quan điểm khác biệt.

3. Kỹ năng:

Khả năng giao tiếp rõ ràng, tự tin và thuyết phục qua email, điện thoại và video call, đặc biệt trong việc phỏng vấn và trao đổi với ứng viên;

Kỹ năng phân tích, sàng lọc và đánh giá ứng viên;

Kỹ năng quản lý thời gian;

Kỹ năng sử dụng công nghệ: Thành thạo các công cụ và phần mềm giảng dạy trực tuyến (Zoom, Google Meet) cũng như các nền tảng tuyển dụng trực tuyến để tìm kiếm và kết nối với ứng viên.

Kỹ năng xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với ứng viên, giáo viên và các nhà cung cấp giáo viên quốc tế.

4. Kinh nghiệm làm việc:

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng, đặc biệt là tuyển dụng giáo viên hoặc nhân sự trong ngành giáo dục;

Có kinh nghiệm trong việc tuyển dụng, quản lý hoặc làm việc trực tiếp với giáo viên tiếng Anh, bao gồm cả giáo viên trong nước và quốc tế;

Thành thạo trong việc sử dụng các nền tảng tuyển dụng trực tuyến (LinkedIn, VietnamWorks) và các công cụ quản lý tuyển dụng để tìm kiếm ứng viên và theo dõi quá trình tuyển dụng.

Thu thập từ 9,000,000 - 13,000,000 VND;

12 ngày phép năm, 01 ngày nghỉ sinh nhật, 01 ngày nghỉ 20/11;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, chế độ đãi ngộ tốt, lương thưởng cạnh tranh;

Có cơ hội tham gia đánh giá xét tăng lương không giới hạn trong năm nếu đạt hiệu quả cao;

Có cơ hội làm việc cùng các C-Level tại công ty;

Được đào tạo nâng cao về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ;

Tham gia các hoạt động gắn kết nhân viên như 8/3, 20/10, giáng sinh, tiệc cuối năm, v.v;

Hỗ trợ các thiết bị cần thiết trong quá trình làm việc.

