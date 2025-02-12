Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 1, toà 24T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Lập kế hoạch tuyển dụng
2. Triển khai kế hoạch tuyển dụng
3. Tiếp nhận nhân viên mới
4. Các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân lực, Ngoại ngữ,...
- Ưu tiên có kinh nghiệm liên quan từ 1 năm trở lên
- Tin học văn phòng khá
- Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, giao tiếp tốt
- Kỹ năng tìm kiếm, phân tích & tổng hợp thông tin
- Có tinh thần học hỏi, nhiệt huyết, trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc.
Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Lương tháng 13 | Review lương hàng năm | Thưởng KPI giữa và cuối theo quy định hiện hành
- Chế độ bảo hiểm
- Gift card cho nhân viên chính thức vượt qua thử việc, gift card sinh nhật
- Thẻ CJ Membership card giảm giá 40%: TOUS les JOURS, CGV, CJ Food Market, 20% Meat Master (CJ Vina Agri)
- Tham gia các khóa đào tạo của CJ Group
- Các chế độ phúc lợi khác: Trang bị máy tính, thiết bị làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Bánh ngọt CJ Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
