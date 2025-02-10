Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 - 24A Đường số 6, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng theo kế hoạch hoặc phát sinh đột xuất từ các Phòng Ban/ Bộ phận/ Ban Chỉ Huy.

Xây dựng quan hệ, đánh giá và lựa chọn các đối tác cung cấp dịch vụ tuyển dụng.

Theo dõi công tác điều chuyển nhân sự và lập các quyết định theo yêu cầu.

Quản lý hệ thống hồ sơ, tài liệu theo chuẩn ISO.

Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng HCNS.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh, luật, quản trị nguồn nhân lực hoặc tương đương.

Kinh nghiệm: 04 năm ở vị trí tương đương tại các công ty Tổng thầu xây dựng.

Ưu tiên Nam.

Kỹ năng mềm: Lập kế hoạch, Đàm phán, Phân tích, Tổng hợp, Báo cáo.

Phẩm chất cá nhân: Trung thực, năng động, chịu khó.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, đào tạo, ...

BHXH, BHTN 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...

Thưởng tháng 13, HQCV, dịp lễ và các loại thưởng thành tích trong năm theo quy chế công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin