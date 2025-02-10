Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 24
- 24A Đường số 6, Khu Dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tuyển dụng theo kế hoạch hoặc phát sinh đột xuất từ các Phòng Ban/ Bộ phận/ Ban Chỉ Huy.
Xây dựng quan hệ, đánh giá và lựa chọn các đối tác cung cấp dịch vụ tuyển dụng.
Theo dõi công tác điều chuyển nhân sự và lập các quyết định theo yêu cầu.
Quản lý hệ thống hồ sơ, tài liệu theo chuẩn ISO.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Phòng HCNS.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh, luật, quản trị nguồn nhân lực hoặc tương đương.
Kinh nghiệm: 04 năm ở vị trí tương đương tại các công ty Tổng thầu xây dựng.
Ưu tiên Nam.
Kỹ năng mềm: Lập kế hoạch, Đàm phán, Phân tích, Tổng hợp, Báo cáo.
Phẩm chất cá nhân: Trung thực, năng động, chịu khó.
Kinh nghiệm: 04 năm ở vị trí tương đương tại các công ty Tổng thầu xây dựng.
Ưu tiên Nam.
Kỹ năng mềm: Lập kế hoạch, Đàm phán, Phân tích, Tổng hợp, Báo cáo.
Phẩm chất cá nhân: Trung thực, năng động, chịu khó.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp: Cơm trưa, đào tạo, ...
BHXH, BHTN 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...
Thưởng tháng 13, HQCV, dịp lễ và các loại thưởng thành tích trong năm theo quy chế công ty.
BHXH, BHTN 24/24, Khám sức khỏe định kỳ, chế độ hiếu hỷ, ...
Thưởng tháng 13, HQCV, dịp lễ và các loại thưởng thành tích trong năm theo quy chế công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI