Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VINIT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Phụ trách toàn bộ quy trình tuyển dụng cho các vị trí cấp trung và cấp cao trong công ty: từ tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng, lên kế hoạch, tìm kiếm, phỏng vấn đến thương lượng và đề xuất tuyển dụng.

• Làm việc chặt chẽ với các trưởng bộ phận để xây dựng và cập nhật JD, xác định yêu cầu tuyển dụng, đồng thời tư vấn chiến lược tuyển dụng phù hợp.

• Tìm kiếm, phát triển và duy trì mối quan hệ với các kênh tuyển dụng hiệu quả: mạng xã hội, trang tuyển dụng, headhunter, đại học, cộng đồng chuyên môn...

• Tham gia xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng (EVP) thông qua các chiến dịch truyền thông tuyển dụng, sự kiện, hội thảo nghề nghiệp…

• Phân tích thị trường lao động, cập nhật xu hướng tuyển dụng, đề xuất chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài.

• Theo dõi và báo cáo các chỉ số hiệu quả tuyển dụng (số lượng, chất lượng ứng viên, thời gian tuyển dụng…).

• Tham gia các hoạt động chung của phòng Nhân sự (onboarding, đào tạo, đánh giá hiệu quả làm việc...).