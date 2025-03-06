Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Vận hành khai thác, quản lý các thay đổi cấu hình ứng dụng, tài liệu vận hành đối với các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin.

• Triển khai các biện pháp kỹ thuật để theo dõi, giám sát và phát hiện kịp thời, đảm bảo tính liên tục của các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin.

• Quản lý và kiểm soát công tác xử lý cuối ngày hệ thống Corebanking, thẻ và các hệ thống khác cần xử lý cuối ngày đảm bảo tuân theo những quy trình, quy định liên quan đã được ban hành.

• Rà soát và soạn thảo các quy trình, quy định liên quan chức năng vận hành ứng dụng Công nghệ thông tin.

• Rà soát và phố biến các tài liệu xử lý sự cố thường gặp trong vận hành ứng dụng công nghệ thông tin.

• Giúp đỡ nhân viên xử lý các sự cố liên quan ứng dụng Công nghệ thông tin đang vận hành.

• Tham gia vào các giai đoạn kiểm thử, hỗ trợ quá trình chạy thử nghiệm các dự án ứng dụng mới và xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng.

• Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.