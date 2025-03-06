Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 8

- Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Vận hành khai thác, quản lý các thay đổi cấu hình ứng dụng, tài liệu vận hành đối với các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin.
• Triển khai các biện pháp kỹ thuật để theo dõi, giám sát và phát hiện kịp thời, đảm bảo tính liên tục của các hệ thống ứng dụng Công nghệ thông tin.
• Quản lý và kiểm soát công tác xử lý cuối ngày hệ thống Corebanking, thẻ và các hệ thống khác cần xử lý cuối ngày đảm bảo tuân theo những quy trình, quy định liên quan đã được ban hành.
• Rà soát và soạn thảo các quy trình, quy định liên quan chức năng vận hành ứng dụng Công nghệ thông tin.
• Rà soát và phố biến các tài liệu xử lý sự cố thường gặp trong vận hành ứng dụng công nghệ thông tin.
• Giúp đỡ nhân viên xử lý các sự cố liên quan ứng dụng Công nghệ thông tin đang vận hành.
• Tham gia vào các giai đoạn kiểm thử, hỗ trợ quá trình chạy thử nghiệm các dự án ứng dụng mới và xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng.
• Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp/ lãnh đạo đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành CNTT hoặc chuyên ngành có liên quan.

Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, tòa nhà Vincom center, số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

