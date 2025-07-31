Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Đầu mối xử lý các yêu cầu liên quan đến công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo & chuyển đổi số (KHCN, ĐMST & CĐS) từ PVN, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các bên liên quan.

- Định kỳ tổng hợp báo cáo về công tác KHCN, ĐMST & CĐS của Tổng công ty cho PVN và Ban Lãnh đạo Tổng công ty.

- Tổ chức /tham gia các cuộc họp với các bên có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu được PVN giao cho Tổng công ty triển khai.

- Theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo về công tác KHCN, ĐMST & CĐS từ các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

- Soạn thảo các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty đối với các đơn vị thành viên, các văn bản báo cáo của Tổng công ty đối với PVN trong lĩnh vực KHCN, ĐMST & CĐS.

- Chủ động tham mưu/đề xuất với Trưởng Ban/Phó Trưởng Ban phụ trách những vấn đề thuộc công tác KHCN, ĐMST & CĐS của Tổng công ty..