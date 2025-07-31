Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)
- Hồ Chí Minh: Lầu 4, tòa nhà Sailing tower, 111A Pasteur, phường Sài Gòn, TP.HCM
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đầu mối xử lý các yêu cầu liên quan đến công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo & chuyển đổi số (KHCN, ĐMST & CĐS) từ PVN, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các bên liên quan.
- Định kỳ tổng hợp báo cáo về công tác KHCN, ĐMST & CĐS của Tổng công ty cho PVN và Ban Lãnh đạo Tổng công ty.
- Tổ chức /tham gia các cuộc họp với các bên có liên quan trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu được PVN giao cho Tổng công ty triển khai.
- Theo dõi, giám sát, tổng hợp báo cáo về công tác KHCN, ĐMST & CĐS từ các đơn vị thành viên của Tổng công ty.
- Soạn thảo các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty đối với các đơn vị thành viên, các văn bản báo cáo của Tổng công ty đối với PVN trong lĩnh vực KHCN, ĐMST & CĐS.
- Chủ động tham mưu/đề xuất với Trưởng Ban/Phó Trưởng Ban phụ trách những vấn đề thuộc công tác KHCN, ĐMST & CĐS của Tổng công ty..
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên ngành: Kỹ thuật
- Kinh nghiệm làm việc: Từ 3 đến dưới 5 năm
Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Cổ Phần Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí (PV Drilling)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI