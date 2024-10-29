Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Tuyển Cloud Engineer Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu

Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM

Cloud Engineer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM

Mức lương
30 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8,, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM

Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: P. 202, tòa nhà HITC, 239 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

