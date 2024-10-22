Tuyển Xây dựng Công ty TNHH MDA E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty TNHH MDA E&C
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Licogi 13 Tower, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Kiểm tra khối lượng, thực hiện làm hồ sơ thanh quyết toán cho các đơn vị thầu phụ
- Tiếp nhận các yêu cầu mua hàng, lên kế hoạch và thực hiện các nghiệp vụ thu mua các sản phẩm mà Công ty yêu cầu
- Kiểm tra bản vẽ cơ điện
- Tính toán, bóc tách khối lượng bản vẽ hệ thống cơ điện và các thiết bị phụ trợ liên quan
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học, Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có khă năng tính toán, bóc tách khối lượng cũng như kiểm tra bản vẽ cơ điện và các thiết bị phụ trợ
- Thành thạo tin học văn phòng, Autocad,...
- Khuyến khích ứng viên gửi CV bằng Tiếng Anh
Tại Công ty TNHH MDA E&C Thì Được Hưởng Những Gì
- Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)
- Phụ cấp ăn trưa 25.000/ngày, nghỉ phép 1 ngày/tháng.
- Thưởng lương tháng thứ 13 và các dịp lễ tết
- Môi trường làm việc quốc tế năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MDA E&C
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
