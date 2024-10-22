Tuyển Xây dựng Công ty TNHH MDA E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Licogi 13 Tower, số 164 đường Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Kiểm tra khối lượng, thực hiện làm hồ sơ thanh quyết toán cho các đơn vị thầu phụ

- Tiếp nhận các yêu cầu mua hàng, lên kế hoạch và thực hiện các nghiệp vụ thu mua các sản phẩm mà Công ty yêu cầu

- Kiểm tra bản vẽ cơ điện

- Tính toán, bóc tách khối lượng bản vẽ hệ thống cơ điện và các thiết bị phụ trợ liên quan

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, Có 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có khă năng tính toán, bóc tách khối lượng cũng như kiểm tra bản vẽ cơ điện và các thiết bị phụ trợ

- Thành thạo tin học văn phòng, Autocad,...

- Khuyến khích ứng viên gửi CV bằng Tiếng Anh

Tại Công ty TNHH MDA E&C Thì Được Hưởng Những Gì

- Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...)

- Phụ cấp ăn trưa 25.000/ngày, nghỉ phép 1 ngày/tháng.

- Thưởng lương tháng thứ 13 và các dịp lễ tết

- Môi trường làm việc quốc tế năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MDA E&C

