Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Viwaseen 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Sáng tạo ý tưởng và biên tập nội dung quảng cáo cho game/app mobile
Phối hợp cùng Designer/Artist/Editor sản xuất các nội dung trên nhiều định dạng cho các nền tảng quảng cáo
Cập nhật những xu hướng content mới, phổ biến trên toàn thế giới
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có niềm yêu thích với game
Hiểu biết cơ bản về các nền tảng Marketing hiện nay như Facebook, Google, Tiktok,...
Thành thạo Photoshop, và các phần mềm edit video như Premiere, AE,...
Thành thạo tiếng Anh là một lợi thế
Hoạt bát, trách nhiệm, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ Tết
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm xa hội, hoạt động thể thao
Phụ cấp ăn trưa, đi lại, điện thoại,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
