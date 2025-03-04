Tuyển Content Creator Công ty TNHH Interdog Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Interdog Media
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH Interdog Media

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty TNHH Interdog Media

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Cường Building, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện chỉnh sửa ảnh, video theo yêu cầu đội ngũ chạy quảng cáo.
Sản xuất video, dựng video, chỉnh sửa video theo yêu cầu của đội ngũ chạy quảng cáo.
Tìm kiếm, nghiên cứu, học hỏi, sáng tạo nội dung cho các creative quảng cáo.
Đánh giá đo lường hiệu quả từ các creative.
Tham gia các dự án thiết kế, sản xuất nội dung theo yêu cầu của công ty.
Tham gia vào quá trình thiết kế các ấn phẩm truyền thông, bao gồm: banner, poster, infographic, video, hình ảnh cho website, mạng xã hội, các chiến dịch marketing,...
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 2 năm. Độ tuổi từ 20-30 tuổi
Độ tuổi từ 20-30 tuổi
Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề như POD, Dropship, Adsense là một lợi thế lớn.
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, Canva, CapCut.
Nắm vững các kỹ năng cơ bản về chỉnh sửa ảnh, video, sản xuất video.
Sử dụng thành thạo các công cụ AI hỗ trợ việc sản xuất Video và Hình Ảnh
Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt.
Nắm bắt nhanh các xu hướng thiết kế mới.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm
Có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng hiệu quả.
Có năng lực lãnh đạo là một lợi thế (vì đang xây dựng team mới)
Sử dụng được tiếng anh.

Tại Công ty TNHH Interdog Media Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng 10M- 18M / Tháng + Thưởng
Lương tháng 13,14++
Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Khám sức khỏe, nghỉ lễ Tết, hoạt động văn hóa sôi nổi...
Du lịch trong nước, nước ngoài hàng năm
Có nhiều cơ hội để tham gia các buổi training trực tiếp đến từ các ông lớn như Google, Meta, Tiktok.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân
Được đào tạo chuyên sâu về các kiến thức, kỹ năng liên quan đến marketing online

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Interdog Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Interdog Media

Công ty TNHH Interdog Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, tòa nhà Nam Cường, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

