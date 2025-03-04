Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 30, ngõ 80 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

1. VAI TRÒ
Phối hợp với các bộ phận nhằm tăng mức độ nhận biết của thương hiệu STOPIREX trên các nền tảng và đạt mục tiêu doanh thu.
Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ Content nhằm tối ưu hiệu suất và kết quả công việc.
2. NHIỆM VỤ CHÍNH
Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng mới về Marketing nói chung. Cập nhật các xu hướng mới trên các nền tảng.
Nghiên cứu, cập nhật
Định hướng và xây dựng chiến lược Content Marketing phù hợp với mục tiêu của công ty.
Định hướng và xây dựng chiến lược
Trực tiếp sản xuất nội dung và chịu trách nhiệm phê duyệt nội dung của team member.
sản xuất
phê duyệt
Theo dõi hiệu suất của content nhằm điều chỉnh và cải tiến chiến lược nội dung để đạt kết quả tốt hơn.
Theo dõi hiệu suất
điều chỉnh và cải tiến
Đào tạo & xây dựng đội ngũ: Đề xuất tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhằm tối ưu hiệu suất và kết quả công việc.
Đào tạo & xây dựng đội ngũ:
Hợp tác với các bộ phận khác nhằm hỗ trợ đạt mục tiêu chung của công ty.
Hợp tác với các bộ phận

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính, Độ tuổi: Nam/Nữ/LGBT sinh năm 1995 - 2000.
1. Giới tính, Độ tuổi:
2. Học vấn: Tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông tại các trường top về kinh tế (KTQD, Báo chí, Thương mại, FPT, Thăng Long,...)
2. Học vấn:
3. Kinh nghiệm:
Từ 02 năm kinh nghiệm Content Marketing đa nền tảng.
02 năm kinh nghiệm
Có ít nhất 01 năm Leader Team Content.
4. Kiến thức chuyên môn:
Có tư duy tốt về Marketing tổng thể.
Có sự hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội: hiểu các thuật toán, xu hướng của các nền tảng và có khả năng tối ưu hóa nội dung.
Mạnh về Planning, đặc biệt là tư duy phân tuyến Content.
Khả năng phân tích số liệu.
Khả năng nghiên cứu thị trường, cập nhật các xu hướng MKT mới.
Khả năng quản lý đội nhóm.
5. Tính cách:
Cầu tiến: Khát khao phát triển bản thân. Không ngừng đặt mục tiêu nâng chuẩn bản thân.
Trung thực: Trở thành người đáng tin cậy với công ty, đồng đội. Tin tưởng vào công ty, đồng đội.
Trách nhiệm: Dám nhận trách nhiệm. Khi sự việc xảy ra, nguyên nhân đầu tiên chính là “TÔI”.

Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập = Lương cứng + Lương KPI
Lương cứng 12.000.000VNĐ - 18.000.000VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực)
12.000.000VNĐ - 18.000.000VNĐ
từ 15.000.000VND -> không giới hạn.
2. Quyền lợi khác:
Làm việc 7,5h/ngày; 5,5 ngày/tuần.
Cơ hội kết nối với nhiều KOLs lớn trong ngành: Quang Linh, Lôi con, Hằng Du Mục,...
Quỹ đào tạo 3.000.000 VNĐ/năm dành cho nhân sự làm việc 06 tháng trở lên.
Teambuilding 01 lần/năm.
Review lương dựa vào năng lực thực tế.
Được xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng về thu nhập và vị trí, phù hợp với mong muốn và thế mạnh.
Chế độ nhân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật: tham gia BHXH, 12 ngày phép năm, nghỉ lễ Tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 30, ngõ 80 Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

