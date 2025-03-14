Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Trực tiếp xuất hiện trong video TikTok (ít nhất 40-50 video/tháng).

Làm MC dẫn dắt nội dung video, đảm bảo nội dung tự nhiên, thu hút.

Thử nghiệm sản phẩm, review thực tế, tạo video hướng dẫn sử dụng.

Diễn xuất linh hoạt, tương tác với người xem để tăng tính kết nối.

Đề xuất ý tưởng nội dung sáng tạo, trending trên TikTok.

Viết & chỉnh sửa kịch bản video ngắn, dễ viral (cùng Social Media Manager)

Đóng góp ý tưởng thử nghiệm thực tế để tạo hiệu ứng lan tỏa.

Làm việc với Editor & Social Media Manager để tối ưu nội dung khi quay.

Chuẩn bị đạo cụ, bối cảnh, trang phục phù hợp với nội dung quay

Hỗ trợ quay video ngoại cảnh nếu cần (tại showroom, nhà khách hàng, v.v.).

Xuất hiện & làm MC Livestream tối thiểu 4 buổi/tháng.

Tương tác với khách hàng trong Livestream, giải đáp thắc mắc về sản phẩm.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng ăn nói lưu loát, tự tin trước ống kính.

Có phong cách diễn tự nhiên, gần gũi & dễ kết nối với người xem.

Có tư duy sáng tạo, biết bắt trend TikTok.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm MC, TikToker, KOC, Livestreamer.

Không ngại xuất hiện trước máy quay, năng động & thích sáng tạo nội dung.

Biết cơ bản về quay, chỉnh sửa video bằng CapCut, InShot, Canva

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 11 - 13 Triệu + Thưởng theo chiến dịch/ kết quả hoạt động kinh doanh

Ghi nhận cống hiến, mức thưởng thành tích, thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty hấp dẫn.

Công ty trang bị các phương tiện làm việc hiện đại.

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, BHXH và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp thân thiện, cởi mở, thẳng thắn. Được tham gia các khóa đào tạo, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ENTERBUY VIỆT NAM

