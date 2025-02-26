Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH HILALA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH HILALA
- Hồ Chí Minh: 09 Hoàng Hoa Thám, Phường 06, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng và sản xuất nội dung cho bài viết, hình ảnh và kịch bản video quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu
Lập kế hoạch và đăng bài trên các kênh social (Facebook, Instagram, TikTok,...)
Quay và dựng các video F&B chất lượng, có thẩm mỹ cao
Tham gia các buổi shooting sản phẩm
Làm việc với KOC/reviewer/Supplier cho các chiến dịch quảng bá sản phẩm
Theo dõi hiệu quả nội dung, phản hồi các bình luận, đóng góp từ người xem, khách hàng
Đề xuất các hoạt động, xu hướng nội dung mới phù hợp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng quay và dựng video mức cơ bản
Tự tin. Có thể làm mẫu, thoại hoặc tham gia diễn xuất cho nội dung
Kỹ năng viết tốt
Hoạt bát, năng lượng khi làm việc với con người và ý tưởng
Tại CÔNG TY TNHH HILALA Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng, thu nhập trong thời gian thử việc 85%
Bảo hiểm theo Luật lao động
Xét tăng lương hằng năm
Nghỉ phép có hưởng lương 01 ngày/tháng (Chỉ áp dụng sau 2 tháng thử việc)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HILALA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI