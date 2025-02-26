Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH HILALA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 09 Hoàng Hoa Thám, Phường 06, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và sản xuất nội dung cho bài viết, hình ảnh và kịch bản video quảng bá sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu

Lập kế hoạch và đăng bài trên các kênh social (Facebook, Instagram, TikTok,...)

Quay và dựng các video F&B chất lượng, có thẩm mỹ cao

Tham gia các buổi shooting sản phẩm

Làm việc với KOC/reviewer/Supplier cho các chiến dịch quảng bá sản phẩm

Theo dõi hiệu quả nội dung, phản hồi các bình luận, đóng góp từ người xem, khách hàng

Đề xuất các hoạt động, xu hướng nội dung mới phù hợp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Social Media/Content Creator

Khả năng quay và dựng video mức cơ bản

Tự tin. Có thể làm mẫu, thoại hoặc tham gia diễn xuất cho nội dung

Kỹ năng viết tốt

Hoạt bát, năng lượng khi làm việc với con người và ý tưởng

Tại CÔNG TY TNHH HILALA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 6.000.000 - 7.500.000 (trao đổi cụ thể hơn trong buổi phỏng vấn)

Thử việc 2 tháng, thu nhập trong thời gian thử việc 85%

Bảo hiểm theo Luật lao động

Xét tăng lương hằng năm

Nghỉ phép có hưởng lương 01 ngày/tháng (Chỉ áp dụng sau 2 tháng thử việc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HILALA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin