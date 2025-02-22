Tuyển Content Creator Công ty TNHH HVNet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 255 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên ý tưởng kịch bản, nội dung video bán hàng trên nền tảng TikTok.

Phối hợp với Team Editor nhằm tạo ra các video bán hàng thu hút, táo bạo và hiệu quả.

Phối hợp cùng Team Design nhằm đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu về mặt hình ảnh.

Một số công việc khác theo phân công từ quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm viết kịch bản bán hàng Tiktok

Am hiểu các kênh mạng xã hội (tính năng,hành vi, người dùng, chính sách...) nắm bắt nhanh xu hướng thị trường

Có khả năng edit video trên capcut

Có khả năng chủ động tư duy và có năng lực triển khai

Có tinh thần học hỏi và sẵn sàng thử thách bản thân

Tại Công ty TNHH HVNet Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8 - 10 triệu + Thưởng KPI

Phụ cấp cơm trưa + gửi xe

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc lý tưởng cùng đội ngũ đồng nghiệp trẻ trung, năng động

Trụ sở chính: 255 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM

Trụ sở chính:

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 (thứ 2 - thứ 7), nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng

Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH HVNet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin