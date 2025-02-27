Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 62 đường 48

- Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm Video Editor + Content Creator , mang đến cơ hội để bạn phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện tư duy kịch bản và gặt hái những trải nghiệm quý giá trong lĩnh vực sản xuất nội dung Facebook/Tiktok.
Xây dựng và thực hiện biên tập nội dung, kịch bản video/ clip cho các sản phẩm của công ty (Thời trang nữ)
Đề xuất, thực hiện các công việc nhằm tăng chất lượng video/ clip cũng như lượt view trên Facebook/Tiktok
Phối hợp với bộ phận quay – dựng video/ clip để hoàn thiện sản phẩm.
Hỗ trợ các bộ phận khác khi được yêu cầu theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sẵn sàng học hỏi, có chí cầu tiến và tinh thần trách nhiệm cao
Yêu thích làm việc với máy tính, đam mê nội dung số.
Có khả năng viết và biên tập kịch bản là một lợi thế.
Tỉ mỉ, cẩn thận, giàu tính sáng tạo trong công việc.
Ưu tiên có kinh nghiệm quay video, chụp hình

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10-12 triệu đồng.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn hóa gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau.
Trang thiết bị hiện đại, không gian làm việc thoải mái, giàu tính sáng tạo.
Cơ hội thử sức với nhiều dự án đa dạng, mở rộng kỹ năng và kinh nghiệm biên tập nội dung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG UP MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 62 đường 48 - Khu dân cư tân quy đông - phường tân phong - quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

