Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH NTADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH NTADA
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 114
- 116 đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nghiên cứu và sáng tạo nội dung trending, short-content và viral content dưới dạng meme nền tảng giải trí.
Viết bài, tạo meme, sản xuất video ngắn để tăng tương tác và thu hút user.
Lập kế hoạch, quản lý và phát triển nội dung phù hợp với thị trường Indonesia.
Triển khai hoạt động thu hút người dùng thông.
Phối hợp với designer, video editor để tối ưu hiệu quả nội dung.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết tâm lý cộng đồng và xu hướng meme.
Am hiểu văn hoá và thị trường giải trí Indonesia
Am hiểu các nền tảng social media, biết cách thu hút và chuyển đổi user.
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ như Canva, Photoshop là một lợi thế.
Kỹ năng viết, đọc hiểu và giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu rõ quan điểm, tầm nhìn và có cùng định hướng với công ty.
Am hiểu văn hoá và thị trường giải trí Indonesia
Am hiểu các nền tảng social media, biết cách thu hút và chuyển đổi user.
Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ như Canva, Photoshop là một lợi thế.
Kỹ năng viết, đọc hiểu và giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
Kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu rõ quan điểm, tầm nhìn và có cùng định hướng với công ty.
Tại CÔNG TY TNHH NTADA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận
Thử việc 100% lương + phụ cấp.
Phụ cấp: Ăn trưa.
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT sau 2 tháng thử việc theo quy định của Luật lao động & Công ty.
Lương tháng 13.
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm khi chính thức.
Thưởng lễ, tết, quà tháng, sinh nhật, hiếu hỉ, theo chính sách của công ty
Xét duyệt tăng lương cơ bản 1 lần/năm, đánh giá công việc định kỳ để xét thăng tiến theo lộ trình phát triển sự nghiệp.
Thưởng hiệu quả. thưởng cổ phần dành cho nhân sự xuất sắc và gắn bó.
Thử việc 100% lương + phụ cấp.
Phụ cấp: Ăn trưa.
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT sau 2 tháng thử việc theo quy định của Luật lao động & Công ty.
Lương tháng 13.
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm khi chính thức.
Thưởng lễ, tết, quà tháng, sinh nhật, hiếu hỉ, theo chính sách của công ty
Xét duyệt tăng lương cơ bản 1 lần/năm, đánh giá công việc định kỳ để xét thăng tiến theo lộ trình phát triển sự nghiệp.
Thưởng hiệu quả. thưởng cổ phần dành cho nhân sự xuất sắc và gắn bó.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NTADA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI