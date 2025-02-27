Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH NTADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 114 - 116 đường số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nghiên cứu và sáng tạo nội dung trending, short-content và viral content dưới dạng meme nền tảng giải trí.

Viết bài, tạo meme, sản xuất video ngắn để tăng tương tác và thu hút user.

Lập kế hoạch, quản lý và phát triển nội dung phù hợp với thị trường Indonesia.

Triển khai hoạt động thu hút người dùng thông.

Phối hợp với designer, video editor để tối ưu hiệu quả nội dung.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết tâm lý cộng đồng và xu hướng meme.

Am hiểu văn hoá và thị trường giải trí Indonesia

Am hiểu các nền tảng social media, biết cách thu hút và chuyển đổi user.

Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ như Canva, Photoshop là một lợi thế.

Kỹ năng viết, đọc hiểu và giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Kỹ năng giao tiếp tốt, hiểu rõ quan điểm, tầm nhìn và có cùng định hướng với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH NTADA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Thử việc 100% lương + phụ cấp.

Phụ cấp: Ăn trưa.

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT sau 2 tháng thử việc theo quy định của Luật lao động & Công ty.

Lương tháng 13.

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm khi chính thức.

Thưởng lễ, tết, quà tháng, sinh nhật, hiếu hỉ, theo chính sách của công ty

Xét duyệt tăng lương cơ bản 1 lần/năm, đánh giá công việc định kỳ để xét thăng tiến theo lộ trình phát triển sự nghiệp.

Thưởng hiệu quả. thưởng cổ phần dành cho nhân sự xuất sắc và gắn bó.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NTADA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin