Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NANO GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 3 - 5, Đường số 2, KDC Đồng Phượng, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mô tả công việc:

- Xây dựng và phát triển kênh, nội dung về sản phẩm sữa bột

- Lập kế hoạch và quản lý nội dung trên Fanpage, Youtube, TikTok

- Lên ý tưởng và sản xuất nội dung bài viết (bao gồm hình ảnh và đặc biệt là video ngắn)

- Viết kịch bản video dài, kịch bản livestream sản phẩm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 1 năm trở lên trong lĩnh vực sáng tạo nội dung (ưu tiên ngành sữa/sức khỏe)

- Kỹ năng quay, chụp, chỉnh sửa ảnh/video (CapCut, Premiere, Canva, Photoshop)

- Sáng tạo, cập nhật xu hướng, yêu thích lối sống lành mạnh

- Giọng nói dễ nghe, diễn đạt lưu loát

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NANO GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 – 20 triệu/tháng (Lương cứng cho fulltime + Hoa hồng từ doanh thu) - Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn.

- Làm theo giờ hành chính. Được nghỉ Chủ Nhật

- Đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

- Môi trường làm việc của Công ty năng động, có nhiều cơ hội phát triển.

Riêng Part-time vui lòng liên hệ để tiện trao đổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NANO GROUP

