Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 75 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, Quận 1

Đảm bảo số lượng và chất lượng video Youtube/bài viết SEO

Đảm bảo nội dung Social trên Facebook và Instagram Happy Skin Vietnam.

Cập nhật nội dung và sản phẩm App Skin Test.

Đảm bảo số lượng và chất lượng video trên Tiktok Happy Skin Vietnam (khi có đầy đủ Intern).

Hỗ trợ nội dung trên các nền tảng khác.

Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nội dung.

Học vấn, kinh nghiệm:

Trình độ Đại học/Cao đẳng, có liên quan đến Dược/Hóa mỹ phẩm/Truyền thông là 1 lợi thế.

Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương

Kỹ năng chuyên môn:

Có khả năng tìm kiếm, tự nghiên cứu, đọc hiểu thành phần, công nghệ mỹ phẩm.

Cập nhật liên tục xu hướng làm đẹp, bao gồm cả Skincare và Makeup trên thế giới.

Có kinh nghiệm chụp ảnh, chỉnh ảnh, quay video, chỉnh video ở mức độ cơ bản.

Có khả năng nói trước máy quay, quay vlog là 1 lợi thế.

Kỹ năng mềm:

Kết nối với các phòng ban khác.

Lắng nghe ý kiến góp ý từ cấp trên, đồng nghiệp, tiếp thu và chỉnh sửa.

Nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.

Năng lực cá nhân:

Đam mê, yêu thích ngành làm đẹp.

Sáng tạo, chịu đổi mới.

Chăm chỉ, kiên trì, chủ động trong công việc.

Cơ hội trở thành Project Leader.

Có cơ hội học hỏi và hực hiện tất cả các khâu trong dự án, kế hoạch về content của HappySkin.

Phát triển tư duy chiến lược, khả năng nhạy bén về Content, đặc biệt là ngành mỹ phẩm và làm đẹp.

