Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 75 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đảm bảo số lượng và chất lượng video Youtube/bài viết SEO
Đảm bảo nội dung Social trên Facebook và Instagram Happy Skin Vietnam.
Cập nhật nội dung và sản phẩm App Skin Test.
Đảm bảo số lượng và chất lượng video trên Tiktok Happy Skin Vietnam (khi có đầy đủ Intern).
Hỗ trợ nội dung trên các nền tảng khác.
Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nội dung.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn, kinh nghiệm:
Trình độ Đại học/Cao đẳng, có liên quan đến Dược/Hóa mỹ phẩm/Truyền thông là 1 lợi thế.
Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
Kỹ năng chuyên môn:
Có khả năng tìm kiếm, tự nghiên cứu, đọc hiểu thành phần, công nghệ mỹ phẩm.
Cập nhật liên tục xu hướng làm đẹp, bao gồm cả Skincare và Makeup trên thế giới.
Có kinh nghiệm chụp ảnh, chỉnh ảnh, quay video, chỉnh video ở mức độ cơ bản.
Có khả năng nói trước máy quay, quay vlog là 1 lợi thế.
Kỹ năng mềm:
Kết nối với các phòng ban khác.
Lắng nghe ý kiến góp ý từ cấp trên, đồng nghiệp, tiếp thu và chỉnh sửa.
Nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp.
Năng lực cá nhân:
Đam mê, yêu thích ngành làm đẹp.
Sáng tạo, chịu đổi mới.
Chăm chỉ, kiên trì, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội trở thành Project Leader.
Có cơ hội học hỏi và hực hiện tất cả các khâu trong dự án, kế hoạch về content của HappySkin.
Phát triển tư duy chiến lược, khả năng nhạy bén về Content, đặc biệt là ngành mỹ phẩm và làm đẹp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN IBP HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 93 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

