Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ DA THỦ CÔNG JIVI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tháp 2, The Sun Avenue, 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

- Cập nhật & thực hành AI, công nghệ mới để sáng tạo nội dung.

- Lên ý tưởng và sản xuất nội dung: Viết bài, chỉnh sửa hình ảnh, thiết kế video ngắn cho các kênh truyền thông (Facebook, Instagram, TikTok, Website...).

- Quản lý và phát triển kênh truyền thông: Lên kế hoạch đăng bài, tương tác với người dùng, và tối ưu hiệu quả truyền thông.

- Hỗ trợ các chiến dịch Marketing: Phối hợp với đội ngũ để triển khai các chương trình quảng bá sản phẩm, sự kiện.

- Phân tích và báo cáo: Theo dõi hiệu quả nội dung và đề xuất cải tiến dựa trên số liệu thực tế.

- Có thể viết content bằng tiếng Anh tốt

- Có kinh nghiệm/background ít nhất 1 năm liên quan marketing (content, design, branding…) ở vị trí tương đương.

- Thành thạo ít nhất 1 công cụ design và 1 công cụ edit video.

- Tư duy logic, tư duy thiết kế tốt.

- Chủ động

- Có kỹ năng tự học và đam mê ứng dụng công nghệ mới.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ĐỒ DA THỦ CÔNG JIVI VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cố định: 8.000.000đ - 11.000.000đ.

- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật: BHXH, BHYT, phép năm.

- Môi trường làm việc hiện đại, sáng tạo, trẻ trung và nhiều cơ hội phát triển bản thân.

- Được đào tạo chuyên môn.

