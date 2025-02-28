Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Belie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Belie
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty Cổ phần Belie

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ phần Belie

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 162/2F Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng nội dung sáng tạo cho kênh TikTok theo xu hướng và định hướng thương hiệu.
Quay, dựng video ngắn, chỉnh sửa hậu kỳ để đảm bảo chất lượng nội dung hấp dẫn, viral.
Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất video: diễn xuất, phối hợp với team để tạo nội dung tự nhiên, cuốn hút.
Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng TikTok (hot trend, hashtag, challenge...) để tối ưu nội dung.
Phối hợp với team marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ trên TikTok.
Theo dõi hiệu quả nội dung, phân tích số liệu và đề xuất điều chỉnh để tối ưu hiệu suất kênh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Content Creator/TikTok Creator hoặc các vị trí liên quan.
Có khả năng sáng tạo nội dung, diễn xuất tự nhiên trước camera. Thành thạo các công cụ quay dựng video trên điện thoại và phần mềm chỉnh sửa (CapCut, Premiere, VN, v.v.).
Yêu thích TikTok, nắm bắt nhanh các xu hướng nội dung viral.
Có tư duy hình ảnh, màu sắc, âm thanh tốt để tạo video hấp dẫn. Biết tiếng Trung là một lợi thế lớn.

Tại Công ty Cổ phần Belie Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực.
Môi trường trẻ trung, sáng tạo, hỗ trợ phát triển kênh cá nhân. Được đào tạo chuyên sâu về TikTok Marketing, Content Strategy.
Cơ hội làm việc với các KOLs, Influencers.
Thu nhập 15M-20M

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Belie

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Belie

Công ty Cổ phần Belie

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HN: Tầng 9, Tòa IDMC Mỹ Đình, 18 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội. / HCM: 162Bis Bùi Thị Xuân, P.Phạm Ngũ Lão, Q1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

