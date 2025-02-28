Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Belie làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại Công ty Cổ phần Belie
- Hồ Chí Minh: 162/2F Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lên ý tưởng, xây dựng nội dung sáng tạo cho kênh TikTok theo xu hướng và định hướng thương hiệu.
Quay, dựng video ngắn, chỉnh sửa hậu kỳ để đảm bảo chất lượng nội dung hấp dẫn, viral.
Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất video: diễn xuất, phối hợp với team để tạo nội dung tự nhiên, cuốn hút.
Nghiên cứu thị trường, cập nhật xu hướng TikTok (hot trend, hashtag, challenge...) để tối ưu nội dung.
Phối hợp với team marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá sản phẩm/dịch vụ trên TikTok.
Theo dõi hiệu quả nội dung, phân tích số liệu và đề xuất điều chỉnh để tối ưu hiệu suất kênh.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sáng tạo nội dung, diễn xuất tự nhiên trước camera. Thành thạo các công cụ quay dựng video trên điện thoại và phần mềm chỉnh sửa (CapCut, Premiere, VN, v.v.).
Yêu thích TikTok, nắm bắt nhanh các xu hướng nội dung viral.
Có tư duy hình ảnh, màu sắc, âm thanh tốt để tạo video hấp dẫn. Biết tiếng Trung là một lợi thế lớn.
Tại Công ty Cổ phần Belie Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường trẻ trung, sáng tạo, hỗ trợ phát triển kênh cá nhân. Được đào tạo chuyên sâu về TikTok Marketing, Content Strategy.
Cơ hội làm việc với các KOLs, Influencers.
Thu nhập 15M-20M
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Belie
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI