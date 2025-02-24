Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lê Cơ, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch content theo định hướng phát triển kênh và cấp quản lý và công ty mong muốn phát triển.
Xây dựng kịch bản: Ý tưởng nội dung quay, kịch bản quay liên quan tới nội dung phù hợp với định hướng phát triển kênh.
Triển khai thực hiện quay nội dung dựa theo kịch bản đã được duyệt.
Theo dõi và phát triển ý tưởng để thúc đẩy lượt subscribe theo KPI đặt ra.
Nghiên cứu và liên hệ với các kênh Youtube tương đồng về mặt định hướng để tăng trưởng phát kiển kênh.
Hỗ trợ việc quay chụp và tham gia vào quá trình sản xuất video với team Marketing.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên sáng tạo nội dung mạnh về kênh Youtube
Nhanh nhẹn, có tính sáng tạo, chủ động trong công việc
Trung thực, hoà đồng, vui vẻ, nhiệt tình
Biết tìm hiểu thông tin.
Độ tuổi từ 20 trở lên, Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm về viết content mảng nông nghiệp là một lợi thế
Giới tính: không yêu cầu giới tính

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Từ 8 - 10 triệu đồng/tháng (tủy theo năng lực)
Chế độ lương thưởng, hoa hồng và phúc lợi hấp dẫn
Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Thưởng lương tháng 13 và các ngày lễ, tết, nghỉ lễ, tết theo quy chế công ty
Thưởng danh hiệu thi đua hàng năm theo kết quả kinh doanh (tùy chính sách ở từng thời điểm).
Tăng lương theo năng lực
Được phụ cấp xăng xe, ăn ở khi đi công tác
Du lịch 1 năm/1 lần
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghề nghiệp, giá trị bản thân
Các chính sách và giá trị cộng thêm được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN NÔNG PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 295 Lê Cơ, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

