Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 21 - 23 Đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế các sản phẩm/ ấn phẩm của công ty: website, bộ nhận diện thương hiệu, sáng tạo logo, Key Visual

Thiết kế các ấn phẩm/ công cụ Marketing, phục vụ công tác truyền thông, quảng cáo, bán hàng và sự kiện như Poster, Brochure, Leaflet, Backdrop, Banner, Standee, POSM, các ấn phẩm offline, online, ...

Lên layout minh họa cho các concept thiết kế kèm theo bản hướng dẫn chi tiết font, size, type & các tiêu chí mỹ thuật liên quan khác

Tham gia vào quá trình sáng tạo concept, phát triển ý tưởng, xây dựng hình ảnh và thực hiện thiết kế cho các ấn phẩm của Công ty/Dự án

Chịu trách nhiệm chỉnh sửa hình ảnh tư liệu phục vụ công tác Marketing và truyền thông: hình ảnh cập nhật Website, hình ảnh cập nhật facebook...

Và 1 số công việc khác liên quan theo sự phân bổ, điều phối của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ - không giới hạn độ tuổi

Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật công nghiệp, Mỹ thuật, hoặc liên quan tới thiết kế, sáng tạo....

Có ý tưởng sáng tạo và có phong cách thiết kế riêng. Có tư duy, Có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Thiết kế, Quảng cáo Truyền thông, In ấn xuất bản;....

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Photoshop, Corel Draw, Illutractor, Indesign...; và các công cụ hỗ trợ khác

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (words, excel, duyệt mail...);

Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập và có thể làm việc dưới áp lực cao, logic và luôn chủ động trong công việc

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường thẩm mỹ

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa trên kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cơ hội phát triển và thăng tiến trong ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Thưởng Lễ Tết, thưởng tháng 13, BHXH,......

Được đào tạo và hỗ trợ liên tục để phát triển kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

