Tuyển Designer Công ty TNHH Lock & Lock HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Designer Tại Công ty TNHH Lock & Lock HCM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 77 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM
Mô Tả Công Việc Designer Với Mức Lương Thỏa thuận
- 2D & 3D design based on requirements of other departments
- Create ideas of designing and displaying showrooms and deploy detailed ideas into 2D, 3D design
- Design, follow up interior design of stores, apartments and projects
- Work with suppliers and construction companies, and handle construction documents
- Other tasks assigned by the leader
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bachelor degree in interior design
- Intermediate English
- At least 3 years working experences in interior design
- Knowledge of AUTOCAD, RHIRO, 3D MAX
- Please send your CV and Portfolio
**BENEFITS:
- Chế độ khen thưởng (Incentive) tùy theo tình hình kinh doanh và thành tích công việc.
- Đăng ký 3 loại bảo hiểm cơ bản, phụ cấp đi lại nghỉ phép hiếu hỉ.
- Đăng ký báo hiểm trọn gói cho nhân viên làm việc trên 3 năm.
- Intermediate English
- At least 3 years working experences in interior design
- Knowledge of AUTOCAD, RHIRO, 3D MAX
- Please send your CV and Portfolio
**BENEFITS:
- Chế độ khen thưởng (Incentive) tùy theo tình hình kinh doanh và thành tích công việc.
- Đăng ký 3 loại bảo hiểm cơ bản, phụ cấp đi lại nghỉ phép hiếu hỉ.
- Đăng ký báo hiểm trọn gói cho nhân viên làm việc trên 3 năm.
Tại Công ty TNHH Lock & Lock HCM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lock & Lock HCM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI