Tuyển DevOps Engineer Công ty Cổ phần VTI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc DevOps Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đảm bảo thành công trong việc thiết kế, xây dựng, tối ưu hóa, transform hoặc migrate các ứng dụng, phần mềm và dịch vụ trên nền tảng AWS trong các dự án về Cloud Migration, AI/ML, Data Analytics...

- Tu vấn cho khách hàng về giá trị của AWS

- Tham gia vào các cuộc thảo luận sâu về kiến trúc và thiết kế để tạo ra các giải pháp Enterprise-level được xây dựng trên AWS, đảm bảo các giải pháp được thiết kế để triển khai thành công trên cloud

- Xây dựng mối quan hệ sâu sắc với các nhân sự kỹ thuật cấp cao phía khách hàng

- Nắm bắt và chia sẻ kiến thức với nhóm về các phương thức hay nhất trong quá trình deliver cho khách hàng

- Cộng tác với Enterprise Architect hoặc đội Delivery Architect ở Hà Nội để đem lại hiệu quả, chất lượng tốt nhất

- Hỗ trợ phòng kinh doanh trong khâu đấu thầu dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với AWS

- Kiến thức làm việc về các công cụ và phương pháp phát triển phần mềm

- Có kinh nghiệm về các giải pháp kiến trúc/vận hành trên AWS

- Có kinh nghiệm migration hoặc transform các giải pháp cũ của khách hàng sang Cloud

- Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình với mức độ thoải mái cao khi nói chuyện với khách hàng ở mức điều hành, quản lý và nhóm kỹ thuật

- Tiếng Anh nghe nói tốt

Tại Công ty Cổ phần VTI Thì Được Hưởng Những Gì

- 13 tháng lương/năm và các khoản thưởng khác (thưởng doanh thu, thưởng dự án...)

- Review performance 2 lần/năm.

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

- Được hưởng chính sách thưởng giới thiệu ứng viên dành cho nội bộ của VTI khi giới thiệu ứng viên cho công ty với mức thưởng hấp dẫn.

- Được đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty.

Hỗ trợ thi các chứng chỉ về Cloud, AWS, PMP, Salesforce, Magento,...

- Hưởng thêm nhiều các đãi ngộ khác như: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định.

- Hưởng chế độ bảo hiểm Bảo Việt và các hoạt động phong trào, nghỉ mát, teambuilding, các CLB (bóng đá, chạy, bơi, yoga, boardgames,..)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VTI

