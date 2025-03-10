Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Dịch vụ quảng cáo

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 79 Võ Văn Kiệt, P An Lạc, Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật cần thiết cho livestream như camera, micrô, ánh sáng và phần mềm phát sóng.
Thiết lập, kiểm tra các thiết bị và kết nối trước khi bắt đầu livestream để đảm bảo chất lượng phát sóng.
Điều hành các buổi livestream, bao gồm điều chỉnh kỹ thuật âm thanh và hình ảnh, và quản lý các thông số phát sóng.
Phối hợp với các phòng ban khác (như Marketing, Sáng tạo nội dung, và Kỹ thuật) để đảm bảo nội dung livestream phù hợp và đạt được mục tiêu chiến lược.
Theo dõi hiệu suất livestream thông qua các chỉ số như số lượng người xem, mức độ tương tác, và phản hồi từ khán giả.
Đưa ra các báo cáo và phân tích kết quả livestream để cải thiện chất lượng và hiệu quả của các buổi phát sóng trong tương lai.
Xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh trong và ngoài buổi livestream

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kỹ thuật truyền thông, Công nghệ thông tin, Marketing, hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Thành thạo tiếng Trung
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ và vào cuối tuần nếu cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 – 15 triệu + hoa hồng
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết
BHXH, BHYT, phép năm và các chế độ khác theo luật lao động
Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo và năng động.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 Đường 2D, KDC Nam Hùng Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

