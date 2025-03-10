Tuyển Dịch vụ quảng cáo Legendary Dragon Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 40 đường số 4, KĐT Lakeview City, An Phú,Hồ Chí Minh

• Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung và triển khai bài viết trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, v.v.).

• Viết bài, biên tập nội dung cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, PR, social post.

• Phối hợp với team thiết kế/video để sản xuất nội dung hình ảnh, video hấp dẫn, thu hút người xem.

• Nghiên cứu xu hướng thị trường, cập nhật các trend hot trên social media để áp dụng vào nội dung.

• Quản lý, theo dõi hiệu suất bài đăng và tối ưu nội dung để tăng tương tác, tiếp cận người dùng.

• Lên kịch bản video ngắn (TikTok, Reels, Shorts) để tăng nhận diện thương hiệu.

• Tham gia sáng tạo nội dung cho các chiến dịch quảng cáo, influencer marketing, v.v.

• Đề xuất ý tưởng cải thiện chất lượng nội dung, tăng hiệu quả truyền thông.

• Tiếng anh: Kỹ năng Viết tốt, TOEIC từ 650

Tại Legendary Dragon Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Dựa trên năng lực, từ 12 triệu - 15 triệu VND + Thưởng hàng quý + Thưởng năm theo lợi nhuận công ty.

- Hưởng 100% lương trong tháng thử việc thứ hai.

- Lương tháng 13 cố định + 13 ngày phép năm.

- Tham gia bảo hiểm xã hội và công đoàn sau khi hết thử việc.

- Làm việc trên iMac do công ty cung cấp.

- Xét duyệt tăng lương cố định vào tháng 1 hàng năm và trong 6 tháng đầu dựa trên kết quả kinh doanh.

- Thưởng cá nhân và nhóm theo hiệu suất, thưởng năm cho cá nhân xuất sắc.

- Phúc lợi khác: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, quà tặng sinh nhật, nghỉ ốm, cưới hỏi, sinh con, việc gia đình, nghỉ lễ theo quy định.

- Tham gia các hoạt động teambuilding hàng năm, hoạt động thể thao nâng cao sức khỏe

- Tham gia các khóa đào tạo để phát triển kỹ năng và kiến thức liên quan đến công việc

- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp và năng động

- Cơ hội phát triển sự nghiệp, khuyến khích tinh thần chủ động học hỏi và thăng tiến

- Cơ hội phát triển sự nghiệp ở Công ty hoạt động với mô hình sản xuất khép kín từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm và cung cấp sản phẩm trực tiếp đến tay khách hàng qua các nền tảng E-commerce thông qua thị trường US, EU,…

